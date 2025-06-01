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В Брянской области открыли горячую линию для пострадавших при ЧП с поездом
В Брянской области открыли горячую линию для пострадавших при ЧП с поездом - 01.06.2025, ПРАЙМ
В Брянской области открыли горячую линию для пострадавших при ЧП с поездом
Горячая линия по номеру 112 открыта для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T04:12+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Горячая линия по номеру 112 открыта для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ.
"В связи со схождением поезда, следующего по маршруту Климово-Москва, работает горячая линия! В связи со схождением поезда в Выгоничском районе, для оказания психологической помощи и информационной поддержки, на номере службы спасения открыт телефон "Горячая линия". Обратиться можно по номеру 112!" - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших.
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россия, общество , москва, рф, мчс
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, МЧС
В Брянской области открыли горячую линию для пострадавших при ЧП с поездом
Горячая линия по номеру 112 открыта для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Горячая линия по номеру 112 открыта для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ.
"В связи со схождением поезда, следующего по маршруту Климово-Москва, работает горячая линия! В связи со схождением поезда в Выгоничском районе, для оказания психологической помощи и информационной поддержки, на номере службы спасения открыт телефон "Горячая линия". Обратиться можно по номеру 112!" - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших.