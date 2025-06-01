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С места обрушения моста в Брянской области начали убирать вагоны - 01.06.2025, ПРАЙМ
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С места обрушения моста в Брянской области начали убирать вагоны
С места обрушения моста в Брянской области начали убирать вагоны - 01.06.2025, ПРАЙМ
С места обрушения моста в Брянской области начали убирать вагоны
С места обрушения моста на поезд в Брянской области, в результате чего пострадали более 70 человек, начали убирать вагоны, свидетельствуют кадры видео МЧС РФ. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T15:41+0300
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - ПРАЙМ. С места обрушения моста на поезд в Брянской области, в результате чего пострадали более 70 человек, начали убирать вагоны, свидетельствуют кадры видео МЧС РФ. Как видно на кадрах, с места ЧП поезд оттягивает разрушенные вагоны, на которые обрушился мост. Также запечатлено, как кран поднимает вагоны на дорогу. В то же время на автомобильной дороге стоит эвакуатор с фурой, оказавшейся в эпицентре обрушения моста. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 700 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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бизнес, общество , россия, рф, москва, александр бастрыкин, мчс, ск рф
Происшествия, Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Александр Бастрыкин, МЧС, СК РФ
15:41 01.06.2025
 
С места обрушения моста в Брянской области начали убирать вагоны

МЧС: с места обрушения моста в Брянской области начали убирать вагоны

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - ПРАЙМ. С места обрушения моста на поезд в Брянской области, в результате чего пострадали более 70 человек, начали убирать вагоны, свидетельствуют кадры видео МЧС РФ.
Как видно на кадрах, с места ЧП поезд оттягивает разрушенные вагоны, на которые обрушился мост. Также запечатлено, как кран поднимает вагоны на дорогу. В то же время на автомобильной дороге стоит эвакуатор с фурой, оказавшейся в эпицентре обрушения моста.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 700 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
#Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
В Брянской области на участке Унеча — Жеча обнаружили поврежденные пути
12:46
 
ПроисшествияБизнесОбществоРОССИЯРФМОСКВААлександр БастрыкинМЧССК РФ
 
 
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