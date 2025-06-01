https://1prime.ru/20250601/merkel-858099065.html

"Ненавидит Европу". В Совфеде выступили с заявлением по Меркель

"Ненавидит Европу". В Совфеде выступили с заявлением по Меркель - 01.06.2025, ПРАЙМ

"Ненавидит Европу". В Совфеде выступили с заявлением по Меркель

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ненавидит Европу, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T16:17+0300

2025-06-01T16:17+0300

2025-06-01T16:17+0300

политика

германия

ангела меркель

алексей пушков

олаф шольц

европа

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ненавидит Европу, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков."Ангела Меркель требует, чтобы Европа продолжала тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов. Ангела Меркель ненавидит Европу", — написал Пушков в своем Telegram-канале после ее заявлений. Летом прошлого года правительство, возглавляемое экс-канцлером Олафом Шольцем, приняло закон, который сократил срок проживания для получения гражданства с восьми до пяти лет. В то же время новое немецкое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно подвергало критике миграционную политику своего предшественника.В мае газета Welt опубликовала информацию о рекордном числе иностранцев, получивших немецкое гражданство в 2024 году, что произошло на фоне упрощения законодательства. Как указано в статье, в основном гражданство получали сирийцы и турки.

https://1prime.ru/20250315/merkel-855818152.html

германия

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германия, ангела меркель, алексей пушков, олаф шольц, европа