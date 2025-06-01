Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ненавидит Европу". В Совфеде выступили с заявлением по Меркель - 01.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250601/merkel-858099065.html
"Ненавидит Европу". В Совфеде выступили с заявлением по Меркель
"Ненавидит Европу". В Совфеде выступили с заявлением по Меркель - 01.06.2025, ПРАЙМ
"Ненавидит Европу". В Совфеде выступили с заявлением по Меркель
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ненавидит Европу, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T16:17+0300
2025-06-01T16:17+0300
политика
германия
ангела меркель
алексей пушков
олаф шольц
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/00/833500027_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_bcfbb91cdae0675276d9e9b1599585a5.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ненавидит Европу, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков."Ангела Меркель требует, чтобы Европа продолжала тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов. Ангела Меркель ненавидит Европу", — написал Пушков в своем Telegram-канале после ее заявлений. Летом прошлого года правительство, возглавляемое экс-канцлером Олафом Шольцем, приняло закон, который сократил срок проживания для получения гражданства с восьми до пяти лет. В то же время новое немецкое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно подвергало критике миграционную политику своего предшественника.В мае газета Welt опубликовала информацию о рекордном числе иностранцев, получивших немецкое гражданство в 2024 году, что произошло на фоне упрощения законодательства. Как указано в статье, в основном гражданство получали сирийцы и турки.
https://1prime.ru/20250315/merkel-855818152.html
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/00/833500027_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_254ca42a87c3c9e480dab9163825688a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, ангела меркель, алексей пушков, олаф шольц, европа
Политика, ГЕРМАНИЯ, Ангела Меркель, Алексей Пушков, Олаф Шольц, ЕВРОПА
16:17 01.06.2025
 
"Ненавидит Европу". В Совфеде выступили с заявлением по Меркель

Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе из-за ее поддержки мигрантов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ненавидит Европу, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Ангела Меркель требует, чтобы Европа продолжала тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов. Ангела Меркель ненавидит Европу", — написал Пушков в своем Telegram-канале после ее заявлений.
Летом прошлого года правительство, возглавляемое экс-канцлером Олафом Шольцем, приняло закон, который сократил срок проживания для получения гражданства с восьми до пяти лет. В то же время новое немецкое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно подвергало критике миграционную политику своего предшественника.
В мае газета Welt опубликовала информацию о рекордном числе иностранцев, получивших немецкое гражданство в 2024 году, что произошло на фоне упрощения законодательства. Как указано в статье, в основном гражданство получали сирийцы и турки.
Белый дом США, украшенный к Хэллоуину - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
Меркель ответила на вопрос о перепалке Трампа с Зеленским
15 марта, 18:41
 
ПолитикаГЕРМАНИЯАнгела МеркельАлексей ПушковОлаф ШольцЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала