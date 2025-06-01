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"Ненавидит Европу". В Совфеде выступили с заявлением по Меркель
"Ненавидит Европу". В Совфеде выступили с заявлением по Меркель - 01.06.2025, ПРАЙМ
"Ненавидит Европу". В Совфеде выступили с заявлением по Меркель
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ненавидит Европу, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T16:17+0300
2025-06-01T16:17+0300
2025-06-01T16:17+0300
политика
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алексей пушков
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ненавидит Европу, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков."Ангела Меркель требует, чтобы Европа продолжала тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов. Ангела Меркель ненавидит Европу", — написал Пушков в своем Telegram-канале после ее заявлений. Летом прошлого года правительство, возглавляемое экс-канцлером Олафом Шольцем, приняло закон, который сократил срок проживания для получения гражданства с восьми до пяти лет. В то же время новое немецкое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно подвергало критике миграционную политику своего предшественника.В мае газета Welt опубликовала информацию о рекордном числе иностранцев, получивших немецкое гражданство в 2024 году, что произошло на фоне упрощения законодательства. Как указано в статье, в основном гражданство получали сирийцы и турки.
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германия, ангела меркель, алексей пушков, олаф шольц, европа
Политика, ГЕРМАНИЯ, Ангела Меркель, Алексей Пушков, Олаф Шольц, ЕВРОПА
"Ненавидит Европу". В Совфеде выступили с заявлением по Меркель
Пушков обвинил Меркель в ненависти к Европе из-за ее поддержки мигрантов
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ненавидит Европу, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Ангела Меркель требует, чтобы Европа продолжала тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов. Ангела Меркель ненавидит Европу", — написал Пушков в своем Telegram-канале
после ее заявлений.
Летом прошлого года правительство, возглавляемое экс-канцлером Олафом Шольцем, приняло закон, который сократил срок проживания для получения гражданства с восьми до пяти лет. В то же время новое немецкое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно подвергало критике миграционную политику своего предшественника.
В мае газета Welt опубликовала информацию о рекордном числе иностранцев, получивших немецкое гражданство в 2024 году, что произошло на фоне упрощения законодательства. Как указано в статье, в основном гражданство получали сирийцы и турки.
Меркель ответила на вопрос о перепалке Трампа с Зеленским