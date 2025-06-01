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В Минтрансе создали оперативный штаб из-за событий в Брянской области
В Минтрансе создали оперативный штаб из-за событий в Брянской области - 01.06.2025, ПРАЙМ
В Минтрансе создали оперативный штаб из-за событий в Брянской области
Добавлена информация (последний абзац). | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T01:17+0300
2025-06-01T01:17+0300
2025-06-01T01:17+0300
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Добавлена информация (последний абзац).
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Оперативный штаб для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, создан на базе Ситуационного центра Минтранса России из-за событий в Брянской области, сообщило министерство.
"На базе Ситуационного центра Минтранса России создан оперативный штаб для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, в связи с произошедшими событиями в Брянской области. Также Ситуационный центр находится на связи с региональными властями", - говорится в сообщении.
Минтранс также сообщил, что по любым вопросам, связанным с происшествием в Брянской области, можно звонить в оперативный штаб Ситуационного центра Минтранса России по номеру: + 7 (495) 249-03-09.
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бизнес, россия, общество , ржд, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РЖД, МЧС
В Минтрансе создали оперативный штаб из-за событий в Брянской области
В Минтрансе создали оперативный штаб из-за событий в Брянской области
Добавлена информация (последний абзац).
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Оперативный штаб для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, создан на базе Ситуационного центра Минтранса России из-за событий в Брянской области, сообщило министерство.
"На базе Ситуационного центра Минтранса России создан оперативный штаб для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, в связи с произошедшими событиями в Брянской области. Также Ситуационный центр находится на связи с региональными властями", - говорится в сообщении.
Минтранс также сообщил, что по любым вопросам, связанным с происшествием в Брянской области, можно звонить в оперативный штаб Ситуационного центра Минтранса России по номеру: + 7 (495) 249-03-09.