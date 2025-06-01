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Минздрав: в больницах находятся 55 пострадавших в ЧП под Брянском

Минздрав: в больницах находятся 55 пострадавших в ЧП под Брянском - 01.06.2025, ПРАЙМ

Минздрав: в больницах находятся 55 пострадавших в ЧП под Брянском

Пятьдесят пять пострадавших в ЧП в Брянской области, в том числе четверо детей, находятся в больницах, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T18:58+0300

2025-06-01T18:58+0300

2025-06-01T18:58+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Пятьдесят пять пострадавших в ЧП в Брянской области, в том числе четверо детей, находятся в больницах, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. "По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 55 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе четверо детей. Четверо из них (всех пострадавших - ред.), в том числе ребенок, - в тяжелом состоянии", - рассказал Кузнецов. Он добавил, что шестеро пострадавших, в том числе трое детей, доставлены бригадами службы медицины катастроф на лечение в федеральные медцентры Минздрава России: Российскую детскую клиническую больницу, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМХЦ имени Пирогова, а также больницы департамента здравоохранения Москвы. "Все пациенты перенесли дорогу удовлетворительно, врачи приступили к диагностическим и лечебным мероприятиям. 13 человек обратились в медпункт Киевского вокзала по прибытии резервного поезда и были госпитализированы в городские стационары, еще трое госпитализированы в медучреждения РЖД", - уточнил помощник. Он рассказал, что 33 пациента проходят лечение в больницах Брянска, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

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