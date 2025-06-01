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В Москве задержали группу Slaughter to Prevail

В Москве задержали группу Slaughter to Prevail - 01.06.2025, ПРАЙМ

В Москве задержали группу Slaughter to Prevail

Дэткор-группа Slaughter to Prevail была задержана в Москве при съемках клипа, так как съемки не были согласованы, сообщил в своем аккаунте в Telegram солист... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T00:23+0300

2025-06-01T00:23+0300

2025-06-01T00:23+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Дэткор-группа Slaughter to Prevail была задержана в Москве при съемках клипа, так как съемки не были согласованы, сообщил в своем аккаунте в Telegram солист группы Александр Шиколай. "У нас были сегодня съемки клипа на песню Rodina в Москве и возникло некое недоразумение, нас задержал отряд полиции … у нас была проблема в том, что мы не согласовали площадку с администрацией, собственно за это и заплатили административный штраф", - сказал солист. Как уточнил Шиколай, человек, отвечающий за локацию, не согласовал мероприятие с местной администрацией и правоохранительными органами. "Это стоило нам одного съемочного дня. Еще раз прошу прощения у всех причастных, парни и девчонки. Клип на песню Rodina мы все равно обязательно снимем", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, москва, telegram