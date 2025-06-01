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В Москве задержали группу Slaughter to Prevail - 01.06.2025, ПРАЙМ
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В Москве задержали группу Slaughter to Prevail
В Москве задержали группу Slaughter to Prevail - 01.06.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали группу Slaughter to Prevail
Дэткор-группа Slaughter to Prevail была задержана в Москве при съемках клипа, так как съемки не были согласованы, сообщил в своем аккаунте в Telegram солист... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T00:23+0300
2025-06-01T00:23+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Дэткор-группа Slaughter to Prevail была задержана в Москве при съемках клипа, так как съемки не были согласованы, сообщил в своем аккаунте в Telegram солист группы Александр Шиколай. "У нас были сегодня съемки клипа на песню Rodina в Москве и возникло некое недоразумение, нас задержал отряд полиции … у нас была проблема в том, что мы не согласовали площадку с администрацией, собственно за это и заплатили административный штраф", - сказал солист. Как уточнил Шиколай, человек, отвечающий за локацию, не согласовал мероприятие с местной администрацией и правоохранительными органами. "Это стоило нам одного съемочного дня. Еще раз прошу прощения у всех причастных, парни и девчонки. Клип на песню Rodina мы все равно обязательно снимем", - заключил он.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, общество , россия, москва, telegram
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Telegram
00:23 01.06.2025
 
В Москве задержали группу Slaughter to Prevail

Дэткор-группа Slaughter to Prevail задержала в Москве при съемках клипа

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Дэткор-группа Slaughter to Prevail была задержана в Москве при съемках клипа, так как съемки не были согласованы, сообщил в своем аккаунте в Telegram солист группы Александр Шиколай.
"У нас были сегодня съемки клипа на песню Rodina в Москве и возникло некое недоразумение, нас задержал отряд полиции … у нас была проблема в том, что мы не согласовали площадку с администрацией, собственно за это и заплатили административный штраф", - сказал солист.
Как уточнил Шиколай, человек, отвечающий за локацию, не согласовал мероприятие с местной администрацией и правоохранительными органами.
"Это стоило нам одного съемочного дня. Еще раз прошу прощения у всех причастных, парни и девчонки. Клип на песню Rodina мы все равно обязательно снимем", - заключил он.
 
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