Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте - 01.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250601/moskva-858089181.html
В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте - 01.06.2025, ПРАЙМ
В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T00:41+0300
2025-06-01T00:41+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858089181.jpg?1748727697
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня. Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" составит 67 рублей, а в пригороде – 90 рублей. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу "Кошелёк", "Единый" с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4-6 рублей. Стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету "Кошелёк", и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой. Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф "90 минут".
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
00:41 01.06.2025
 
В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте

Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня.
Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" составит 67 рублей, а в пригороде – 90 рублей. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу "Кошелёк", "Единый" с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4-6 рублей.
Стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету "Кошелёк", и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой.
Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф "90 минут".
 
БизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала