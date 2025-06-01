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В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте

В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте - 01.06.2025, ПРАЙМ

В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте

Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T00:41+0300

2025-06-01T00:41+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня. Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" составит 67 рублей, а в пригороде – 90 рублей. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу "Кошелёк", "Единый" с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4-6 рублей. Стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету "Кошелёк", и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой. Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф "90 минут".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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