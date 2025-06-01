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В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте - 01.06.2025, ПРАЙМ
В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T00:41+0300
2025-06-01T00:41+0300
2025-06-01T00:41+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня.
Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" составит 67 рублей, а в пригороде – 90 рублей. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу "Кошелёк", "Единый" с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4-6 рублей.
Стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету "Кошелёк", и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой.
Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф "90 минут".
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бизнес, москва
В Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Стоимость проезда на городском транспорте в Москве изменилась 1 июня.
Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" составит 67 рублей, а в пригороде – 90 рублей. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу "Кошелёк", "Единый" с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4-6 рублей.
Стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету "Кошелёк", и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой.
Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф "90 минут".