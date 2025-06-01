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В Москве с 1 июня изменится стоимость эвакуации автомобилей

В Москве с 1 июня изменится стоимость эвакуации автомобилей - 01.06.2025, ПРАЙМ

В Москве с 1 июня изменится стоимость эвакуации автомобилей

Стоимость эвакуации автомобилей в Москве индексируется с 1 июня. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T00:41+0300

2025-06-01T00:41+0300

2025-06-01T00:41+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Стоимость эвакуации автомобилей в Москве индексируется с 1 июня. Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 июня изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств. При этом она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Так, по данным столичного дептранса, стоимость перемещения транспортных средств категории "М", "А", "В" с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил с оплатой до того, как пройдет 60 дней с момента возвращения транспортного средства, обойдется в 7 600 рублей. За автомобиль категории "В" с мощностью двигателя 80-250 лошадиных сил нужно будет заплатить 11 400 рублей. За транспортное средство категории "В" с мощностью свыше 250 лошадиных сил и иные транспортные средства с массой до 4 тонн - 11 845 рублей. Хранение автомобилей категории "М", "А" обойдется в 1 210 рублей, категории "B", "D" с массой не более 3,5 тонн - 2 200 рублей. За транспортные средства категории "D" с массой более 3,5 тонн придется заплатить 2 893 рубля, за негабаритные автомобили категории "C", "E" - также 2893 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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