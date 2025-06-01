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В Москве с 1 июня изменится стоимость эвакуации автомобилей
В Москве с 1 июня изменится стоимость эвакуации автомобилей - 01.06.2025, ПРАЙМ
В Москве с 1 июня изменится стоимость эвакуации автомобилей
Стоимость эвакуации автомобилей в Москве индексируется с 1 июня. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T00:41+0300
2025-06-01T00:41+0300
2025-06-01T00:41+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Стоимость эвакуации автомобилей в Москве индексируется с 1 июня.
Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 июня изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств. При этом она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию.
Так, по данным столичного дептранса, стоимость перемещения транспортных средств категории "М", "А", "В" с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил с оплатой до того, как пройдет 60 дней с момента возвращения транспортного средства, обойдется в 7 600 рублей. За автомобиль категории "В" с мощностью двигателя 80-250 лошадиных сил нужно будет заплатить 11 400 рублей. За транспортное средство категории "В" с мощностью свыше 250 лошадиных сил и иные транспортные средства с массой до 4 тонн - 11 845 рублей.
Хранение автомобилей категории "М", "А" обойдется в 1 210 рублей, категории "B", "D" с массой не более 3,5 тонн - 2 200 рублей. За транспортные средства категории "D" с массой более 3,5 тонн придется заплатить 2 893 рубля, за негабаритные автомобили категории "C", "E" - также 2893 рубля.
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бизнес, москва
В Москве с 1 июня изменится стоимость эвакуации автомобилей
Стоимость эвакуации автомобилей в Москве индексируется с 1 июня
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Стоимость эвакуации автомобилей в Москве индексируется с 1 июня.
Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 июня изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств. При этом она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию.
Так, по данным столичного дептранса, стоимость перемещения транспортных средств категории "М", "А", "В" с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил с оплатой до того, как пройдет 60 дней с момента возвращения транспортного средства, обойдется в 7 600 рублей. За автомобиль категории "В" с мощностью двигателя 80-250 лошадиных сил нужно будет заплатить 11 400 рублей. За транспортное средство категории "В" с мощностью свыше 250 лошадиных сил и иные транспортные средства с массой до 4 тонн - 11 845 рублей.
Хранение автомобилей категории "М", "А" обойдется в 1 210 рублей, категории "B", "D" с массой не более 3,5 тонн - 2 200 рублей. За транспортные средства категории "D" с массой более 3,5 тонн придется заплатить 2 893 рубля, за негабаритные автомобили категории "C", "E" - также 2893 рубля.