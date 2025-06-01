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В Брянской области на участке Унеча — Жеча обнаружили поврежденные пути
В Брянской области на участке Унеча — Жеча обнаружили поврежденные пути - 01.06.2025, ПРАЙМ
В Брянской области на участке Унеча — Жеча обнаружили поврежденные пути
Повреждение пути обнаружено в Брянской области на участке Унеча - Жеча при осмотре спецтехникой железнодорожниками. никто не пострадал, сообщает Московская... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T12:46+0300
2025-06-01T12:46+0300
2025-06-01T12:46+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Повреждение пути обнаружено в Брянской области на участке Унеча - Жеча при осмотре спецтехникой железнодорожниками. никто не пострадал, сообщает Московская железная дорога (МЖД). "Сегодня в 10.52 на участке Унеча - Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Никто не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД. Московская железная дорога подчеркивает, что на данном участке нет движения пригородных поездов и поездов дальнего следования. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По его последним данным, число пострадавших возросло до 71 человека, среди них - трое детей, семь человек погибло.
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Происшествия, БРЯНСК, Брянская область
В Брянской области на участке Унеча — Жеча обнаружили поврежденные пути
МЖД: на участке Унеча — Жеча в Брянской области обнаружены поврежденные пути
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Повреждение пути обнаружено в Брянской области на участке Унеча - Жеча при осмотре спецтехникой железнодорожниками. никто не пострадал, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
"Сегодня в 10.52 на участке Унеча - Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Никто не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.
Московская железная дорога подчеркивает, что на данном участке нет движения пригородных поездов и поездов дальнего следования.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По его последним данным, число пострадавших возросло до 71 человека, среди них - трое детей, семь человек погибло.
Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым после ЧП под Брянском