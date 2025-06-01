https://1prime.ru/20250601/oblomki-858090541.html

Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще на путях

Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще на путях - 01.06.2025, ПРАЙМ

Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще на путях

ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще находятся на железнодорожных путях,... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T06:39+0300

2025-06-01T06:39+0300

2025-06-01T06:39+0300

россия

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Обломки попавшего в аварию в Брянской области поезда все еще находятся на железнодорожных путях, передает корреспондент РИА Новости. Также на месте находится другой состав - для помощи в ликвидации ЧП. Работы по ликвидации последствий аварии начались еще ночью.

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