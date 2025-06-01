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"Пока не уничтожим". В США раскрыли важную деталь по переговорам в Стамбуле
"Пока не уничтожим". В США раскрыли важную деталь по переговорам в Стамбуле - 01.06.2025, ПРАЙМ
"Пока не уничтожим". В США раскрыли важную деталь по переговорам в Стамбуле
Россия достигнет своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия на переговорах в Стамбуле, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T09:38+0300
2025-06-01T09:38+0300
2025-06-01T09:38+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Россия достигнет своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия на переговорах в Стамбуле, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.В эфире YouTube-канала Dialogue Works Джонсон отметил, что у России есть четкие требования, которые включают признание Крыма и четырех других областей частью России, вывод украинских войск и устранение нацистских элементов из правительства Украины. Тем не менее, как считает Джонсон, киевский режим не согласится на эти условия."И тогда русские скажут: "Хорошо, это ваш выбор. Мы продолжим военные действия — и будем продолжать до тех пор, пока не уничтожим их на поле боя", — резюмировал он.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва на предстоящих переговорах предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к процессу. Он подчеркнул, что Россия "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, однако для этого необходимы шаги со стороны Киева. Небензя также указал, что Запад должен прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина должна остановить мобилизацию на время перемирия.
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Политика, УКРАИНА, Стамбул, Василий Небензя, ЦРУ, ООН, МИД, Сергей Лавров
"Пока не уничтожим". В США раскрыли важную деталь по переговорам в Стамбуле
Джонсон: Россия достигнет своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Россия достигнет своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия на переговорах в Стамбуле, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В эфире YouTube-канала
Dialogue Works Джонсон отметил, что у России есть четкие требования, которые включают признание Крыма и четырех других областей частью России, вывод украинских войск и устранение нацистских элементов из правительства Украины.
Тем не менее, как считает Джонсон, киевский режим не согласится на эти условия.
"И тогда русские скажут: "Хорошо, это ваш выбор. Мы продолжим военные действия — и будем продолжать до тех пор, пока не уничтожим их на поле боя", — резюмировал он.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва на предстоящих переговорах предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к процессу. Он подчеркнул, что Россия "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, однако для этого необходимы шаги со стороны Киева. Небензя также указал, что Запад должен прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина должна остановить мобилизацию на время перемирия.
Глава МИД ФРГ допустил, что конфликт на Украине закончится переговорами