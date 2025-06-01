Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пока не уничтожим". В США раскрыли важную деталь по переговорам в Стамбуле - 01.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250601/peregovory-858092319.html
"Пока не уничтожим". В США раскрыли важную деталь по переговорам в Стамбуле
"Пока не уничтожим". В США раскрыли важную деталь по переговорам в Стамбуле - 01.06.2025, ПРАЙМ
"Пока не уничтожим". В США раскрыли важную деталь по переговорам в Стамбуле
Россия достигнет своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия на переговорах в Стамбуле, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T09:38+0300
2025-06-01T09:38+0300
политика
украина
стамбул
василий небензя
цру
оон
мид
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849135848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_787e08a0b4c3ac3f74db6244242843da.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Россия достигнет своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия на переговорах в Стамбуле, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.В эфире YouTube-канала Dialogue Works Джонсон отметил, что у России есть четкие требования, которые включают признание Крыма и четырех других областей частью России, вывод украинских войск и устранение нацистских элементов из правительства Украины. Тем не менее, как считает Джонсон, киевский режим не согласится на эти условия."И тогда русские скажут: "Хорошо, это ваш выбор. Мы продолжим военные действия — и будем продолжать до тех пор, пока не уничтожим их на поле боя", — резюмировал он.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва на предстоящих переговорах предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к процессу. Он подчеркнул, что Россия "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, однако для этого необходимы шаги со стороны Киева. Небензя также указал, что Запад должен прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина должна остановить мобилизацию на время перемирия.
https://1prime.ru/20250530/germaniya-858065615.html
украина
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849135848_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_bea14afcd7f4ee647f00c07c146bc9a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, стамбул, василий небензя, цру, оон, мид, сергей лавров
Политика, УКРАИНА, Стамбул, Василий Небензя, ЦРУ, ООН, МИД, Сергей Лавров
09:38 01.06.2025
 
"Пока не уничтожим". В США раскрыли важную деталь по переговорам в Стамбуле

Джонсон: Россия достигнет своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Россия достигнет своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия на переговорах в Стамбуле, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В эфире YouTube-канала Dialogue Works Джонсон отметил, что у России есть четкие требования, которые включают признание Крыма и четырех других областей частью России, вывод украинских войск и устранение нацистских элементов из правительства Украины.
Тем не менее, как считает Джонсон, киевский режим не согласится на эти условия.
"И тогда русские скажут: "Хорошо, это ваш выбор. Мы продолжим военные действия — и будем продолжать до тех пор, пока не уничтожим их на поле боя", — резюмировал он.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва на предстоящих переговорах предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к процессу. Он подчеркнул, что Россия "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, однако для этого необходимы шаги со стороны Киева. Небензя также указал, что Запад должен прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина должна остановить мобилизацию на время перемирия.
Рейхстаг, Берлин, Германия
Глава МИД ФРГ допустил, что конфликт на Украине закончится переговорами
30 мая, 18:21
 
ПолитикаУКРАИНАСтамбулВасилий НебензяЦРУООНМИДСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала