https://1prime.ru/20250601/peregovory-858099945.html
Встреча делегаций России и Украины пройдет в понедельник в 13:00
Встреча делегаций России и Украины пройдет в понедельник в 13:00 - 01.06.2025, ПРАЙМ
Встреча делегаций России и Украины пройдет в понедельник в 13:00
Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T17:14+0300
2025-06-01T17:14+0300
2025-06-01T17:25+0300
политика
россия
стамбул
украина
рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857647475_190:0:3831:2048_1920x0_80_0_0_8488f7f9469696d7d62576c284148074.jpg
СТАМБУЛ, 1 июн - ПРАЙМ. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Переговоры между делегациями Украины и России планируются завтра в 13.00 во дворце Чираган", - сообщил собеседник агентства.Дворец Чираган — исторический памятник в районе Бешикташ в Стамбуле. Дворец расположен на европейской стороне Босфора и выходит окнами на азиатскую сторону. Он был построен в 19 веке во времена Османской империи султаном Абдулазизом, строительство завершилось в 1871 году.
https://1prime.ru/20250601/departure-858098855.html
стамбул
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857647475_645:0:3376:2048_1920x0_80_0_0_868da2fc20caf98b44fe32033a34b9f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, украина, рф, мид
Политика, РОССИЯ, Стамбул, УКРАИНА, РФ, МИД
Встреча делегаций России и Украины пройдет в понедельник в 13:00
Встреча делегаций России и Украины состоится в Стамбуле в 13.00 мск
СТАМБУЛ, 1 июн - ПРАЙМ. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Переговоры между делегациями Украины и России планируются завтра в 13.00 во дворце Чираган", - сообщил собеседник агентства.
Дворец Чираган — исторический памятник в районе Бешикташ в Стамбуле. Дворец расположен на европейской стороне Босфора и выходит окнами на азиатскую сторону. Он был построен в 19 веке во времена Османской империи султаном Абдулазизом, строительство завершилось в 1871 году.
Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры