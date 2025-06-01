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Встреча делегаций России и Украины пройдет в понедельник в 13:00 - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Встреча делегаций России и Украины пройдет в понедельник в 13:00
Встреча делегаций России и Украины пройдет в понедельник в 13:00 - 01.06.2025, ПРАЙМ
Встреча делегаций России и Украины пройдет в понедельник в 13:00
Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T17:14+0300
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СТАМБУЛ, 1 июн - ПРАЙМ. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Переговоры между делегациями Украины и России планируются завтра в 13.00 во дворце Чираган", - сообщил собеседник агентства.Дворец Чираган — исторический памятник в районе Бешикташ в Стамбуле. Дворец расположен на европейской стороне Босфора и выходит окнами на азиатскую сторону. Он был построен в 19 веке во времена Османской империи султаном Абдулазизом, строительство завершилось в 1871 году.
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Политика, РОССИЯ, Стамбул, УКРАИНА, РФ, МИД
17:14 01.06.2025 (обновлено: 17:25 01.06.2025)
 
Встреча делегаций России и Украины пройдет в понедельник в 13:00

Встреча делегаций России и Украины состоится в Стамбуле в 13.00 мск

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СТАМБУЛ, 1 июн - ПРАЙМ. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Переговоры между делегациями Украины и России планируются завтра в 13.00 во дворце Чираган", - сообщил собеседник агентства.
Дворец Чираган — исторический памятник в районе Бешикташ в Стамбуле. Дворец расположен на европейской стороне Босфора и выходит окнами на азиатскую сторону. Он был построен в 19 веке во времена Османской империи султаном Абдулазизом, строительство завершилось в 1871 году.
Помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры
15:59
 
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