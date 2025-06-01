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Встреча делегаций России и Украины пройдет в понедельник в 13:00

Встреча делегаций России и Украины пройдет в понедельник в 13:00 - 01.06.2025, ПРАЙМ

Встреча делегаций России и Украины пройдет в понедельник в 13:00

Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T17:14+0300

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СТАМБУЛ, 1 июн - ПРАЙМ. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Переговоры между делегациями Украины и России планируются завтра в 13.00 во дворце Чираган", - сообщил собеседник агентства.Дворец Чираган — исторический памятник в районе Бешикташ в Стамбуле. Дворец расположен на европейской стороне Босфора и выходит окнами на азиатскую сторону. Он был построен в 19 веке во времена Османской империи султаном Абдулазизом, строительство завершилось в 1871 году.

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