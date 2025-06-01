https://1prime.ru/20250601/peskov-858096893.html
Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, заявил Песков
Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, заявил Песков - 01.06.2025, ПРАЙМ
Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, заявил Песков
Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T13:45+0300
2025-06-01T13:45+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, весь мир с большим вниманием следит за каждым словом президента РФ Владимира Путина и за словами Трампа. "И, конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.При этом пресс-секретарь отметил, что реагировать на риторику следует спокойно."Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы... И в этих интересах - продолжать "ремонт" наших двусторонних российско-американских отношений", - подчеркнул Песков.
https://1prime.ru/20250601/ushakov-858095272.html
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общество , рф, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Общество , РФ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, заявил Песков
Песков: Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, весь мир с большим вниманием следит за каждым словом президента РФ Владимира Путина и за словами Трампа.
"И, конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
При этом пресс-секретарь отметил, что реагировать на риторику следует спокойно.
"Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы... И в этих интересах - продолжать "ремонт" наших двусторонних российско-американских отношений", - подчеркнул Песков.
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