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Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, заявил Песков - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, заявил Песков
Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, заявил Песков - 01.06.2025, ПРАЙМ
Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, заявил Песков
Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T13:45+0300
2025-06-01T13:45+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, весь мир с большим вниманием следит за каждым словом президента РФ Владимира Путина и за словами Трампа. "И, конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.При этом пресс-секретарь отметил, что реагировать на риторику следует спокойно."Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы... И в этих интересах - продолжать "ремонт" наших двусторонних российско-американских отношений", - подчеркнул Песков.
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общество , рф, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Общество , РФ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:45 01.06.2025
 
Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, заявил Песков

Песков: Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, весь мир с большим вниманием следит за каждым словом президента РФ Владимира Путина и за словами Трампа.
"И, конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
При этом пресс-секретарь отметил, что реагировать на риторику следует спокойно.
"Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы... И в этих интересах - продолжать "ремонт" наших двусторонних российско-американских отношений", - подчеркнул Песков.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
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ПолитикаОбществоРФСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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