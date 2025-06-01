https://1prime.ru/20250601/peskov-858096893.html

Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, заявил Песков

Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, заявил Песков - 01.06.2025, ПРАЙМ

Кремль внимательно следит за высказываниями Трампа, заявил Песков

Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T13:45+0300

2025-06-01T13:45+0300

2025-06-01T13:45+0300

политика

общество

рф

сша

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93cd9076ee701a4e6900b36d9dffb4d9.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Кремль внимательно отслеживает высказывания президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, весь мир с большим вниманием следит за каждым словом президента РФ Владимира Путина и за словами Трампа. "И, конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.При этом пресс-секретарь отметил, что реагировать на риторику следует спокойно."Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы... И в этих интересах - продолжать "ремонт" наших двусторонних российско-американских отношений", - подчеркнул Песков.

https://1prime.ru/20250601/ushakov-858095272.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин