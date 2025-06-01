https://1prime.ru/20250601/poezd-858091072.html

В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда

В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда - 01.06.2025, ПРАЙМ

В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда

В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд, есть погибшие и пострадавшие. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T08:13+0300

2025-06-01T08:13+0300

2025-06-01T08:56+0300

происшествия

россия

александр хинштейн

мчс

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд, есть погибшие и пострадавшие.В Брянской области произошло обрушение моста, под которым проходил пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва. Чрезвычайное происшествие случилось в 22:44 мск, когда конструкции автомобильного моста рухнули на поезд, вызвав его сход с путей. По предварительным данным, в результате аварии погибли семь человек, ещё 66 получили травмы. Госпитализированы 47 пострадавших, в том числе трое детей. В тяжелом состоянии находится восьмимесячный ребёнок, которого планируют доставить в Москву для дальнейшего лечения. Всего в поезде находились 388 пассажиров. По данным губернатора Богомаза, причиной ЧП стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта, а также подрыв моста во время движения поезда.К ликвидации последствий привлечены около 180 человек и 60 единиц техники. Экстренные бригады скорой помощи организуют транспортировку пострадавших, при необходимости тяжелораненых готовы эвакуировать санавиацией в столицу. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Для родственников и пострадавших открыта горячая линия по номеру 112.В Курской области в ночь на тот же день произошло обрушение другого моста на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка во время движения грузового поезда.В результате тепловоз и три грузовых вагона сошли с рельсов. Возникшее возгорание тепловоза было оперативно локализовано. У одного из машинистов диагностированы повреждения ног, вся бригада доставлена в больницу. Инцидент не повлиял на движение поездов дальнего следования.

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россия, александр хинштейн, мчс