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В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда - 01.06.2025, ПРАЙМ
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В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда
В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда - 01.06.2025, ПРАЙМ
В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда
В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд, есть погибшие и пострадавшие. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T08:13+0300
2025-06-01T08:56+0300
происшествия
россия
александр хинштейн
мчс
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд, есть погибшие и пострадавшие.В Брянской области произошло обрушение моста, под которым проходил пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва. Чрезвычайное происшествие случилось в 22:44 мск, когда конструкции автомобильного моста рухнули на поезд, вызвав его сход с путей. По предварительным данным, в результате аварии погибли семь человек, ещё 66 получили травмы. Госпитализированы 47 пострадавших, в том числе трое детей. В тяжелом состоянии находится восьмимесячный ребёнок, которого планируют доставить в Москву для дальнейшего лечения. Всего в поезде находились 388 пассажиров. По данным губернатора Богомаза, причиной ЧП стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта, а также подрыв моста во время движения поезда.К ликвидации последствий привлечены около 180 человек и 60 единиц техники. Экстренные бригады скорой помощи организуют транспортировку пострадавших, при необходимости тяжелораненых готовы эвакуировать санавиацией в столицу. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Для родственников и пострадавших открыта горячая линия по номеру 112.В Курской области в ночь на тот же день произошло обрушение другого моста на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка во время движения грузового поезда.В результате тепловоз и три грузовых вагона сошли с рельсов. Возникшее возгорание тепловоза было оперативно локализовано. У одного из машинистов диагностированы повреждения ног, вся бригада доставлена в больницу. Инцидент не повлиял на движение поездов дальнего следования.
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россия, александр хинштейн, мчс
Происшествия, РОССИЯ, Александр Хинштейн, МЧС
08:13 01.06.2025 (обновлено: 08:56 01.06.2025)
 
В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда

В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В Брянской и Курской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд, есть погибшие и пострадавшие.
В Брянской области произошло обрушение моста, под которым проходил пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва. Чрезвычайное происшествие случилось в 22:44 мск, когда конструкции автомобильного моста рухнули на поезд, вызвав его сход с путей.
По предварительным данным, в результате аварии погибли семь человек, ещё 66 получили травмы. Госпитализированы 47 пострадавших, в том числе трое детей. В тяжелом состоянии находится восьмимесячный ребёнок, которого планируют доставить в Москву для дальнейшего лечения. Всего в поезде находились 388 пассажиров.
По данным губернатора Богомаза, причиной ЧП стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта, а также подрыв моста во время движения поезда.
К ликвидации последствий привлечены около 180 человек и 60 единиц техники. Экстренные бригады скорой помощи организуют транспортировку пострадавших, при необходимости тяжелораненых готовы эвакуировать санавиацией в столицу. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Для родственников и пострадавших открыта горячая линия по номеру 112.
В Курской области в ночь на тот же день произошло обрушение другого моста на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка во время движения грузового поезда.
В результате тепловоз и три грузовых вагона сошли с рельсов. Возникшее возгорание тепловоза было оперативно локализовано. У одного из машинистов диагностированы повреждения ног, вся бригада доставлена в больницу.
Инцидент не повлиял на движение поездов дальнего следования.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв
08:41
 
ПроисшествияРОССИЯАлександр ХинштейнМЧС
 
 
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