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Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв - 01.06.2025, ПРАЙМ
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T08:41+0300
2025-06-01T08:41+0300
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. "Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
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бизнес, россия, брянск, ржд
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, БРЯНСК, РЖД
08:41 01.06.2025
 
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв

Брянский губернатор Богомаз заявил, что причиной обрушения моста на поезд стал подрыв

© Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
© Транспортная прокуратура РФ
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.
"Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
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