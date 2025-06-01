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Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв - 01.06.2025, ПРАЙМ
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T08:41+0300
2025-06-01T08:41+0300
2025-06-01T08:41+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. "Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
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Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, БРЯНСК, РЖД
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв
Брянский губернатор Богомаз заявил, что причиной обрушения моста на поезд стал подрыв
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.
"Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров", - сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда