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В ходе второго тура выборов президента Польши зафиксирована рекордная явка - 01.06.2025, ПРАЙМ
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В ходе второго тура выборов президента Польши зафиксирована рекордная явка
В ходе второго тура выборов президента Польши зафиксирована рекордная явка - 01.06.2025, ПРАЙМ
В ходе второго тура выборов президента Польши зафиксирована рекордная явка
Рекордная явка наблюдается в ходе второго тура выборов президента Польши, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T15:16+0300
2025-06-01T15:16+0300
политика
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польша
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ВАРШАВА, 1 июн – ПРАЙМ. Рекордная явка наблюдается в ходе второго тура выборов президента Польши, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр Марчиняк. В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют два кандидата: набравший в первом туре 31,36% голосов избирателей мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей коалиции и получивший в первом туре 29,54% голосов директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиции. "По состоянию на 12.00 (13.00 мск) право голосовать имеют 28 225 594 человека. На этот же час выдано 6 980 740 избирательных бюллетеней, что составляет 24,83%", - сказал Марчиняк. Он отметил, что явка избирателей по состоянию на полдень является рекордной за всю историю выборов президента Польши. По данным Госизбиркома, самая высокая явка наблюдается в Малопольском воеводстве Польши (27,27%), а самая низкая – в Опольском воеводстве (21,1%). До начала голосования многочисленные социологические опросы, а также букмекеры прогнозировали, что на данных выборах явка избирателей будет рекордной – около 70%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после этого будут озвучены первые данные exit-poll.
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общество , польша
Политика, Общество , ПОЛЬША
15:16 01.06.2025
 
В ходе второго тура выборов президента Польши зафиксирована рекордная явка

В ходе второго тура выборов президента Польши зафиксирована рекордная явка

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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ВАРШАВА, 1 июн – ПРАЙМ. Рекордная явка наблюдается в ходе второго тура выборов президента Польши, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии Силвестр Марчиняк.
В воскресенье в Польше проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют два кандидата: набравший в первом туре 31,36% голосов избирателей мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей коалиции и получивший в первом туре 29,54% голосов директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиции.
"По состоянию на 12.00 (13.00 мск) право голосовать имеют 28 225 594 человека. На этот же час выдано 6 980 740 избирательных бюллетеней, что составляет 24,83%", - сказал Марчиняк.
Он отметил, что явка избирателей по состоянию на полдень является рекордной за всю историю выборов президента Польши.
По данным Госизбиркома, самая высокая явка наблюдается в Малопольском воеводстве Польши (27,27%), а самая низкая – в Опольском воеводстве (21,1%).
До начала голосования многочисленные социологические опросы, а также букмекеры прогнозировали, что на данных выборах явка избирателей будет рекордной – около 70%.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после этого будут озвучены первые данные exit-poll.
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