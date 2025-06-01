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Тшасковский побеждает на выборах президента Польши по результатам exit poll

Тшасковский побеждает на выборах президента Польши по результатам exit poll - 01.06.2025, ПРАЙМ

Тшасковский побеждает на выборах президента Польши по результатам exit poll

Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T22:18+0300

2025-06-01T22:18+0300

2025-06-01T22:18+0300

политика

мировая экономика

общество

польша

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ВАРШАВА, 1 июн – ПРАЙМ. Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos. Несколько минут назад завершилось голосование во втором туре выборов президента Польши. По данным exit poll, Тшасковский набирает 50,3% голосов избирателей, опережая своего конкурента - представителя оппозиции Кароля Навроцкого, который набирает 49,7% голосов. Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.

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польша

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мировая экономика, общество , польша