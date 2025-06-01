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Тшасковский побеждает на выборах президента Польши по результатам exit poll
Тшасковский побеждает на выборах президента Польши по результатам exit poll - 01.06.2025, ПРАЙМ
Тшасковский побеждает на выборах президента Польши по результатам exit poll
Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T22:18+0300
2025-06-01T22:18+0300
2025-06-01T22:18+0300
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ВАРШАВА, 1 июн – ПРАЙМ. Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos. Несколько минут назад завершилось голосование во втором туре выборов президента Польши. По данным exit poll, Тшасковский набирает 50,3% голосов избирателей, опережая своего конкурента - представителя оппозиции Кароля Навроцкого, который набирает 49,7% голосов. Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.
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мировая экономика, общество , польша
Политика, Мировая экономика, Общество , ПОЛЬША
Тшасковский побеждает на выборах президента Польши по результатам exit poll
Exit poll: представитель правящей коалиции Тшасковский выигрывает выборы президента Польши
ВАРШАВА, 1 июн – ПРАЙМ. Представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский выигрывает выборы президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos.
Несколько минут назад завершилось голосование во втором туре выборов президента Польши.
По данным exit poll, Тшасковский набирает 50,3% голосов избирателей, опережая своего конкурента - представителя оппозиции Кароля Навроцкого, который набирает 49,7% голосов.
Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.
В ходе второго тура выборов президента Польши зафиксирована рекордная явка