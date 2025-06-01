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"Он согласится". СМИ указали на "четкий сигнал" Путина Западу - 01.06.2025, ПРАЙМ
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"Он согласится". СМИ указали на "четкий сигнал" Путина Западу
"Он согласится". СМИ указали на "четкий сигнал" Путина Западу - 01.06.2025, ПРАЙМ
"Он согласится". СМИ указали на "четкий сигнал" Путина Западу
Президент России Владимир Путин ясно обозначил свою позицию Западу относительно завершения конфликта на Украине, пишет Associated Press. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T10:00+0300
2025-06-01T10:00+0300
политика
запад
владимир путин
василий небензя
украина
россия
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин ясно обозначил свою позицию Западу относительно завершения конфликта на Украине, пишет Associated Press."Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты", — сказано в публикации.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва на предстоящих переговорах предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к процессу. Он подчеркнул, что Россия "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, однако для этого необходимы шаги со стороны Киева. Небензя также указал, что Запад должен прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина должна остановить мобилизацию на время перемирия.
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запад, владимир путин, василий небензя, украина, россия
Политика, ЗАПАД, Владимир Путин, Василий Небензя, УКРАИНА, РОССИЯ
10:00 01.06.2025
 
"Он согласится". СМИ указали на "четкий сигнал" Путина Западу

AP: Путин намерен согласиться на урегулирование на Украине только на своих условиях

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин ясно обозначил свою позицию Западу относительно завершения конфликта на Украине, пишет Associated Press.
"Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты", — сказано в публикации.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва на предстоящих переговорах предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к процессу. Он подчеркнул, что Россия "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, однако для этого необходимы шаги со стороны Киева. Небензя также указал, что Запад должен прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина должна остановить мобилизацию на время перемирия.
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09:38
 
ПолитикаЗАПАДВладимир ПутинВасилий НебензяУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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