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Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым после ЧП под Брянском
Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым после ЧП под Брянском - 01.06.2025, ПРАЙМ
Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым после ЧП под Брянском
Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T12:07+0300
2025-06-01T12:07+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым", - сказал он. "Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге", - добавил Песков.Пресс-секретарь также отметил, что российский лидер получал доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях в течение всей ночи.
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Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым после ЧП под Брянском
Песков: Путин по телефону выслушал доклады Богомаза и Белозерова по ЧП под Брянском
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым", - сказал он.
"Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге", - добавил Песков.
Пресс-секретарь также отметил, что российский лидер получал доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях в течение всей ночи.
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