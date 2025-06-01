https://1prime.ru/20250601/putin--858094921.html

Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым после ЧП под Брянском

Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым после ЧП под Брянском - 01.06.2025, ПРАЙМ

Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым после ЧП под Брянском

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T12:07+0300

2025-06-01T12:07+0300

2025-06-01T12:17+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым", - сказал он. "Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге", - добавил Песков.Пресс-секретарь также отметил, что российский лидер получал доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях в течение всей ночи.

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россия, общество , владимир путин, олег белозеров, дмитрий песков, ржд