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Путин и Пашинян по телефону обсудили двустороннюю повестку

Путин и Пашинян по телефону обсудили двустороннюю повестку - 01.06.2025, ПРАЙМ

Путин и Пашинян по телефону обсудили двустороннюю повестку

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T12:14+0300

2025-06-01T12:14+0300

2025-06-01T12:14+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений, сообщила пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с 50-летним юбилеем. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пашиняну также была направлена поздравительная телеграмма.

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россия, общество , рф, армения, никол пашинян, владимир путин