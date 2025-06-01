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Путин и Пашинян по телефону обсудили двустороннюю повестку
Путин и Пашинян по телефону обсудили двустороннюю повестку - 01.06.2025, ПРАЙМ
Путин и Пашинян по телефону обсудили двустороннюю повестку
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T12:14+0300
2025-06-01T12:14+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений, сообщила пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с 50-летним юбилеем. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пашиняну также была направлена поздравительная телеграмма.
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Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, Владимир Путин
Путин и Пашинян по телефону обсудили двустороннюю повестку
Путин и Пашинян по телефону обсудили двустороннюю и региональную повестки
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они обсудили двустороннюю и региональную повестки, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление отношений, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с 50-летним юбилеем. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Пашиняну также была направлена поздравительная телеграмма.
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