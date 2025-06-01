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Путин прав, что ведется "прокси-война" между Россией и НАТО, заявил Келлог - 01.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин прав, что ведется "прокси-война" между Россией и НАТО, заявил Келлог
Путин прав, что ведется "прокси-война" между Россией и НАТО, заявил Келлог - 01.06.2025, ПРАЙМ
Путин прав, что ведется "прокси-война" между Россией и НАТО, заявил Келлог
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент России Владимир Путин "прав " в том, что сейчас ведется "прокси-война" между... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T05:51+0300
2025-06-01T05:51+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент России Владимир Путин "прав " в том, что сейчас ведется "прокси-война" между Россией и НАТО. Во время интервью телеканалу Fox News во в программе политика Лары Трамп спецпредставитель обсуждал переговоры США и России по украинскому конфликту. Келлог также отметил прогресс президента США Дональда Трампа в плане решения украинского конфликта. "Путин говорил, что: "Если в будете продолжать поставлять им (Киеву - ред.) вооружение, то мы продолжим считать вас агрессорами".... И в настоящее время он (Путин - ред.) считает, что это стало прокси-войной с НАТО. И честно говоря, в каком-то смысле это так. Посмотрите, что сделали европейцы в плане помощи. Ясно, что Путин это видит", - заявил спецпредставитель во время интервью Fox News. На вопрос ведущей о том, закончится ли украинский конфликт миром Келлог ответил положительно. "Да , я так считаю, ... если кто-то и может сделать это, так это Трамп ", - отметил Келлог, подчеркнув, что "все усердно работают" над решением конфликта. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, россия, украина, рф, сша, владимир путин, кит келлог, дональд трамп, нато, fox news, мид рф
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, США, Владимир Путин, Кит Келлог, Дональд Трамп, НАТО, Fox News, МИД РФ
05:51 01.06.2025
 
Путин прав, что ведется "прокси-война" между Россией и НАТО, заявил Келлог

Келлог: Путин прав в том, что сейчас ведется "прокси-война" между Россией и НАТО

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент России Владимир Путин "прав " в том, что сейчас ведется "прокси-война" между Россией и НАТО.
Во время интервью телеканалу Fox News во в программе политика Лары Трамп спецпредставитель обсуждал переговоры США и России по украинскому конфликту. Келлог также отметил прогресс президента США Дональда Трампа в плане решения украинского конфликта.
"Путин говорил, что: "Если в будете продолжать поставлять им (Киеву - ред.) вооружение, то мы продолжим считать вас агрессорами".... И в настоящее время он (Путин - ред.) считает, что это стало прокси-войной с НАТО. И честно говоря, в каком-то смысле это так. Посмотрите, что сделали европейцы в плане помощи. Ясно, что Путин это видит", - заявил спецпредставитель во время интервью Fox News.
На вопрос ведущей о том, закончится ли украинский конфликт миром Келлог ответил положительно.
"Да , я так считаю, ... если кто-то и может сделать это, так это Трамп ", - отметил Келлог, подчеркнув, что "все усердно работают" над решением конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯУКРАИНАРФСШАВладимир ПутинКит КеллогДональд ТрампНАТОFox NewsМИД РФ
 
 
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