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Путин прав, что ведется "прокси-война" между Россией и НАТО, заявил Келлог

Путин прав, что ведется "прокси-война" между Россией и НАТО, заявил Келлог - 01.06.2025, ПРАЙМ

Путин прав, что ведется "прокси-война" между Россией и НАТО, заявил Келлог

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент России Владимир Путин "прав " в том, что сейчас ведется "прокси-война" между... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T05:51+0300

2025-06-01T05:51+0300

2025-06-01T05:51+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент России Владимир Путин "прав " в том, что сейчас ведется "прокси-война" между Россией и НАТО. Во время интервью телеканалу Fox News во в программе политика Лары Трамп спецпредставитель обсуждал переговоры США и России по украинскому конфликту. Келлог также отметил прогресс президента США Дональда Трампа в плане решения украинского конфликта. "Путин говорил, что: "Если в будете продолжать поставлять им (Киеву - ред.) вооружение, то мы продолжим считать вас агрессорами".... И в настоящее время он (Путин - ред.) считает, что это стало прокси-войной с НАТО. И честно говоря, в каком-то смысле это так. Посмотрите, что сделали европейцы в плане помощи. Ясно, что Путин это видит", - заявил спецпредставитель во время интервью Fox News. На вопрос ведущей о том, закончится ли украинский конфликт миром Келлог ответил положительно. "Да , я так считаю, ... если кто-то и может сделать это, так это Трамп ", - отметил Келлог, подчеркнув, что "все усердно работают" над решением конфликта. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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