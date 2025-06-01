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СМИ: Киев на переговорах в Стамбуле выдвинет требования, схожие с прошлыми
СМИ: Киев на переговорах в Стамбуле выдвинет требования, схожие с прошлыми - 01.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Киев на переговорах в Стамбуле выдвинет требования, схожие с прошлыми
Украинская делегация на переговорах 2 июня в Стамбуле предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми Киевом, | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T17:02+0300
2025-06-01T17:02+0300
2025-06-01T17:02+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Украинская делегация на переговорах 2 июня в Стамбуле предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми Киевом, передает агентство Reuters со ссылкой на просмотренную копию документа. "Рамочные условия украинского мирного соглашения, изложенные в документе, с которым ознакомился Reuters, в значительной степени совпадают с условиями, ранее выдвинутыми Киевом", - пишет агентство. В частности, украинская сторона настаивает на отсутствии ограничений в области вооружения для Киева, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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стамбул, украина, рф, владимир мединский, сергей лавров, василий небензя, оон
Политика, Стамбул, УКРАИНА, РФ, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Василий Небензя, ООН
СМИ: Киев на переговорах в Стамбуле выдвинет требования, схожие с прошлыми
Reuters: Украина на переговорах в Стамбуле выдвинет требования, схожие с предыдущими
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ.
Украинская делегация на переговорах 2 июня в Стамбуле предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми Киевом, передает агентство Reuters
со ссылкой на просмотренную копию документа.
"Рамочные условия украинского мирного соглашения, изложенные в документе, с которым ознакомился Reuters, в значительной степени совпадают с условиями, ранее выдвинутыми Киевом", - пишет агентство.
В частности, украинская сторона настаивает на отсутствии ограничений в области вооружения для Киева, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле