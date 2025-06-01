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ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А - 01.06.2025, ПРАЙМ
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ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А
ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А - 01.06.2025, ПРАЙМ
ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А
Новые военно-транспортные Ил-76МД-90А поступят в российские войска в 2025 году, одновременно создаётся линейка новейших машин, сообщили в "Ростехе". | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T08:30+0300
2025-06-01T08:30+0300
вооружения
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МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Новые военно-транспортные Ил-76МД-90А поступят в российские войска в 2025 году, одновременно создаётся линейка новейших машин, сообщили в "Ростехе". День Военно-транспортной авиации отмечается в России ежегодно 1 июня. "Фактически это новый, отвечающий всем современным требованиям самолет. В этом году в войска поступят новые машины в рамках ГОЗ. Одновременно наши авиастроители работают над созданием целой линейки военно-транспортных самолетов – новых самолетов сверхтяжелого и легкого класса", - приводит госкорпорация слова первого замгендиректора Владимира Артякова. Он назвал Военно-транспортную авиацию важной составляющей Вооруженных Сил, которая обеспечивает стратегическую мобильность и обороноспособность России. Предприятия "Ростеха" вносят весомый вклад в её развитие, регулярно поставляя в войска военный транспортник Ил-76МД-90А, отметил замглавы госкорпорации. Артяков подчеркнул, что современный самолёт представляет собой глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Машина получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, современное бортовое радиоэлектронное оборудование, имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность, уточнил он. Он отметил, что компетенции по созданию военно-транспортных самолётов традиционно сосредоточены в ПАО "Ил", где продолжают развитие конструкторской школы Сергея Ильюшина.
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бизнес, россия, ростех
Вооружения, Бизнес, РОССИЯ, Ростех
08:30 01.06.2025
 
ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А

"Ростех": новые Ил-76МД-90А поступят в ВС России в 2025 году

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Новые военно-транспортные Ил-76МД-90А поступят в российские войска в 2025 году, одновременно создаётся линейка новейших машин, сообщили в "Ростехе".
День Военно-транспортной авиации отмечается в России ежегодно 1 июня.
"Фактически это новый, отвечающий всем современным требованиям самолет. В этом году в войска поступят новые машины в рамках ГОЗ. Одновременно наши авиастроители работают над созданием целой линейки военно-транспортных самолетов – новых самолетов сверхтяжелого и легкого класса", - приводит госкорпорация слова первого замгендиректора Владимира Артякова.
Он назвал Военно-транспортную авиацию важной составляющей Вооруженных Сил, которая обеспечивает стратегическую мобильность и обороноспособность России. Предприятия "Ростеха" вносят весомый вклад в её развитие, регулярно поставляя в войска военный транспортник Ил-76МД-90А, отметил замглавы госкорпорации.
Артяков подчеркнул, что современный самолёт представляет собой глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Машина получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, современное бортовое радиоэлектронное оборудование, имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность, уточнил он.
Он отметил, что компетенции по созданию военно-транспортных самолётов традиционно сосредоточены в ПАО "Ил", где продолжают развитие конструкторской школы Сергея Ильюшина.
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