https://1prime.ru/20250601/rostekh-858091325.html

ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А

ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А - 01.06.2025, ПРАЙМ

ВС России получат новую партию Ил-76МД-90А

Новые военно-транспортные Ил-76МД-90А поступят в российские войска в 2025 году, одновременно создаётся линейка новейших машин, сообщили в "Ростехе". | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T08:30+0300

2025-06-01T08:30+0300

2025-06-01T08:30+0300

вооружения

бизнес

россия

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/84106/32/841063233_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_4698f6760a2b4dddce2c231041dc1e41.jpg

МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Новые военно-транспортные Ил-76МД-90А поступят в российские войска в 2025 году, одновременно создаётся линейка новейших машин, сообщили в "Ростехе". День Военно-транспортной авиации отмечается в России ежегодно 1 июня. "Фактически это новый, отвечающий всем современным требованиям самолет. В этом году в войска поступят новые машины в рамках ГОЗ. Одновременно наши авиастроители работают над созданием целой линейки военно-транспортных самолетов – новых самолетов сверхтяжелого и легкого класса", - приводит госкорпорация слова первого замгендиректора Владимира Артякова. Он назвал Военно-транспортную авиацию важной составляющей Вооруженных Сил, которая обеспечивает стратегическую мобильность и обороноспособность России. Предприятия "Ростеха" вносят весомый вклад в её развитие, регулярно поставляя в войска военный транспортник Ил-76МД-90А, отметил замглавы госкорпорации. Артяков подчеркнул, что современный самолёт представляет собой глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Машина получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, современное бортовое радиоэлектронное оборудование, имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность, уточнил он. Он отметил, что компетенции по созданию военно-транспортных самолётов традиционно сосредоточены в ПАО "Ил", где продолжают развитие конструкторской школы Сергея Ильюшина.

https://1prime.ru/20250531/vsu-858083728.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ростех