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РЖД выплатят семьям погибших в ЧП под Брянском по 2,2 миллиона рублей
РЖД выплатят семьям погибших в ЧП под Брянском по 2,2 миллиона рублей - 01.06.2025, ПРАЙМ
РЖД выплатят семьям погибших в ЧП под Брянском по 2,2 миллиона рублей
РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров попавшего в ЧП поезда в Брянской области по 2,2 миллиона рублей, сообщает ОАО "Российские железные дороги". | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T10:58+0300
2025-06-01T10:58+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров попавшего в ЧП поезда в Брянской области по 2,2 миллиона рублей, сообщает ОАО "Российские железные дороги". "Компания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Брянской области. РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климов - Москва по 2,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Российских железных дорог". В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров состава №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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бизнес, россия, брянск, рф, александр бастрыкин, ржд, ск рф
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, БРЯНСК, РФ, Александр Бастрыкин, РЖД, СК РФ
РЖД выплатят семьям погибших в ЧП под Брянском по 2,2 миллиона рублей
РЖД выплатят родственникам погибших при ЧП в Брянской области по 2,2 миллиона рублей
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров попавшего в ЧП поезда в Брянской области по 2,2 миллиона рублей, сообщает ОАО "Российские железные дороги".
"Компания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Брянской области. РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климов - Москва по 2,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Российских железных дорог".
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров состава №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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