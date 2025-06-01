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РЖД продолжают восстановительные работы в Брянской и Курской областях - 01.06.2025, ПРАЙМ
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РЖД продолжают восстановительные работы в Брянской и Курской областях
РЖД продолжают восстановительные работы в Брянской и Курской областях - 01.06.2025, ПРАЙМ
РЖД продолжают восстановительные работы в Брянской и Курской областях
РЖД продолжают восстановительные работы в Брянской и Курской областях, сообщает компания. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T20:49+0300
2025-06-01T20:49+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. РЖД продолжают восстановительные работы в Брянской и Курской областях, сообщает компания. "В Брянской и Курской областях продолжаются восстановительные работы", - говорится в Telegram-канале РЖД. Как пояснили в компании, в Брянской области, после того как убрали поврежденные локомотив и три пассажирских вагона, приступили к дроблению упавших пролетных конструкций путепровода. Задействовано девять единиц тяжелой техники, три восстановительных поезда, а также около 200 железнодорожников и сотрудников других спасательных служб. "На период работ поезд №490 Минск – Анапа пройдет измененным расписанием через станции Смоленск и Красное. Поезд №86 курсирует по укороченному маршруту от станции Брянск. Пассажиров в Брянск доставляют компенсационными автобусами от Почепа и Унечи. До Почепа из Климова курсирует рельсовый автобус №910. Для проведения работ по восстановлению путепровода РЖД предоставят автодорожникам "окна" в дневное и ночное время", - отмечается в сообщении компании. В РЖД добавили, что в Курской области на месте обрушения моста железнодорожники, а также сотрудники других спасательных служб при помощи тяжелой техники убирают пролетные строения. Также привлечены три восстановительных поезда. На время ликвидации последствий происшествия движение пригородных поездов на участке осуществляется от станции Орел до станции Михайловский Рудник, а также от станции Остапово до Арбузово. Помимо этого, от Михайловского Рудника до Остапово курсируют компенсационные автобусы. Компанией уточняется, что на движение поездов дальнего следования ситуация не влияет. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу. По факту случившегося в Брянской области возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, БРЯНСК, МИНСК, Александр Хинштейн, Александр Бастрыкин, РЖД, СК РФ
20:49 01.06.2025
 
РЖД продолжают восстановительные работы в Брянской и Курской областях

РЖД продолжают восстановительные работы в Брянской и Курской областях

© РИА Новости . Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение железнодорожного моста в Курской области
Обрушение железнодорожного моста в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Московская транспортная прокуратура
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. РЖД продолжают восстановительные работы в Брянской и Курской областях, сообщает компания.
"В Брянской и Курской областях продолжаются восстановительные работы", - говорится в Telegram-канале РЖД.
Как пояснили в компании, в Брянской области, после того как убрали поврежденные локомотив и три пассажирских вагона, приступили к дроблению упавших пролетных конструкций путепровода. Задействовано девять единиц тяжелой техники, три восстановительных поезда, а также около 200 железнодорожников и сотрудников других спасательных служб.
"На период работ поезд №490 Минск – Анапа пройдет измененным расписанием через станции Смоленск и Красное. Поезд №86 курсирует по укороченному маршруту от станции Брянск. Пассажиров в Брянск доставляют компенсационными автобусами от Почепа и Унечи. До Почепа из Климова курсирует рельсовый автобус №910. Для проведения работ по восстановлению путепровода РЖД предоставят автодорожникам "окна" в дневное и ночное время", - отмечается в сообщении компании.
В РЖД добавили, что в Курской области на месте обрушения моста железнодорожники, а также сотрудники других спасательных служб при помощи тяжелой техники убирают пролетные строения. Также привлечены три восстановительных поезда. На время ликвидации последствий происшествия движение пригородных поездов на участке осуществляется от станции Орел до станции Михайловский Рудник, а также от станции Остапово до Арбузово. Помимо этого, от Михайловского Рудника до Остапово курсируют компенсационные автобусы. Компанией уточняется, что на движение поездов дальнего следования ситуация не влияет.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу.
По факту случившегося в Брянской области возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
Минздрав: в больницах находятся 55 пострадавших в ЧП под Брянском
18:58
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯМОСКВАБРЯНСКМИНСКАлександр ХинштейнАлександр БастрыкинРЖДСК РФ
 
 
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