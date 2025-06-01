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Саудовская Аравия обвинила Израиль в нежелании установить мир
Саудовская Аравия обвинила Израиль в нежелании установить мир - 01.06.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия обвинила Израиль в нежелании установить мир
Запрет Израиля на визит арабской министерской делегации в палестинский город Рамалла говорит о не желании Тель-Авива искать пути к мирному урегулированию,... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T19:49+0300
2025-06-01T19:49+0300
2025-06-01T19:49+0300
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БЕЙРУТ, 1 июн - ПРАЙМ. Запрет Израиля на визит арабской министерской делегации в палестинский город Рамалла говорит о не желании Тель-Авива искать пути к мирному урегулированию, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "Это наша общая позиция - отказ Израиля от посещения этой делегации - это не более чем подтверждение их радикальной позиции и отказа от любых попыток мирного урегулирования. Явно, что они не хотят ничего кроме агрессии", - сказал Фархан Аль Сауд, выступая на пресс-конференции в рамках внеочередной министерской встречи арабских стран в Аммане. Саудовский министр отметил необходимость продолжать дипломатические усилия ради прекращения войны против Палестины и призвал международное сообщество признать государство Палестина, назвав этот шаг важным условием для достижения мира. Ранее газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщила, что Израиль решил заблокировать запланированный на воскресенье визит министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции в Палестину. Главы МИД этих стран планировали встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на Западном берегу.
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Политика, Мировая экономика, Общество , ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МИД
Саудовская Аравия обвинила Израиль в нежелании установить мир
Глава МИД Саудовской Аравии: Израиль не хочет мирного урегулирования в Палестине
БЕЙРУТ, 1 июн - ПРАЙМ. Запрет Израиля на визит арабской министерской делегации в палестинский город Рамалла говорит о не желании Тель-Авива искать пути к мирному урегулированию, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.
"Это наша общая позиция - отказ Израиля от посещения этой делегации - это не более чем подтверждение их радикальной позиции и отказа от любых попыток мирного урегулирования. Явно, что они не хотят ничего кроме агрессии", - сказал Фархан Аль Сауд, выступая на пресс-конференции в рамках внеочередной министерской встречи арабских стран в Аммане.
Саудовский министр отметил необходимость продолжать дипломатические усилия ради прекращения войны против Палестины и призвал международное сообщество признать государство Палестина, назвав этот шаг важным условием для достижения мира.
Ранее газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщила, что Израиль решил заблокировать запланированный на воскресенье визит министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции в Палестину. Главы МИД этих стран планировали встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на Западном берегу.
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