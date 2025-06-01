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Саудовская Аравия обвинила Израиль в нежелании установить мир - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Саудовская Аравия обвинила Израиль в нежелании установить мир
Саудовская Аравия обвинила Израиль в нежелании установить мир - 01.06.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия обвинила Израиль в нежелании установить мир
Запрет Израиля на визит арабской министерской делегации в палестинский город Рамалла говорит о не желании Тель-Авива искать пути к мирному урегулированию,... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T19:49+0300
2025-06-01T19:49+0300
политика
мировая экономика
общество
палестина
израиль
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БЕЙРУТ, 1 июн - ПРАЙМ. Запрет Израиля на визит арабской министерской делегации в палестинский город Рамалла говорит о не желании Тель-Авива искать пути к мирному урегулированию, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "Это наша общая позиция - отказ Израиля от посещения этой делегации - это не более чем подтверждение их радикальной позиции и отказа от любых попыток мирного урегулирования. Явно, что они не хотят ничего кроме агрессии", - сказал Фархан Аль Сауд, выступая на пресс-конференции в рамках внеочередной министерской встречи арабских стран в Аммане. Саудовский министр отметил необходимость продолжать дипломатические усилия ради прекращения войны против Палестины и призвал международное сообщество признать государство Палестина, назвав этот шаг важным условием для достижения мира. Ранее газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщила, что Израиль решил заблокировать запланированный на воскресенье визит министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции в Палестину. Главы МИД этих стран планировали встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на Западном берегу.
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мировая экономика, общество , палестина, израиль, саудовская аравия, мид
Политика, Мировая экономика, Общество , ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МИД
19:49 01.06.2025
 
Саудовская Аравия обвинила Израиль в нежелании установить мир

Глава МИД Саудовской Аравии: Израиль не хочет мирного урегулирования в Палестине

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСаудовская Аравия
Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 1 июн - ПРАЙМ. Запрет Израиля на визит арабской министерской делегации в палестинский город Рамалла говорит о не желании Тель-Авива искать пути к мирному урегулированию, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.
"Это наша общая позиция - отказ Израиля от посещения этой делегации - это не более чем подтверждение их радикальной позиции и отказа от любых попыток мирного урегулирования. Явно, что они не хотят ничего кроме агрессии", - сказал Фархан Аль Сауд, выступая на пресс-конференции в рамках внеочередной министерской встречи арабских стран в Аммане.
Саудовский министр отметил необходимость продолжать дипломатические усилия ради прекращения войны против Палестины и призвал международное сообщество признать государство Палестина, назвав этот шаг важным условием для достижения мира.
Ранее газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщила, что Израиль решил заблокировать запланированный на воскресенье визит министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции в Палестину. Главы МИД этих стран планировали встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на Западном берегу.
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