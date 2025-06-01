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Сенатор раскрыл, кто стоит за подрывом моста в Брянской области
Сенатор раскрыл, кто стоит за подрывом моста в Брянской области - 01.06.2025, ПРАЙМ
Сенатор раскрыл, кто стоит за подрывом моста в Брянской области
К подрыву моста в Брянской области причастны украинские спецслужбы и националисты, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампред международного комитета... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T11:55+0300
2025-06-01T11:55+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. К подрыву моста в Брянской области причастны украинские спецслужбы и националисты, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "За ним, понятно, стоят украинские спецслужбы, националисты", - сказал Джабаров. Сенатор подчеркнул, что российские спецслужбы знают, что необходимо делать в подобных ситуациях. "Поэтому наша задача - быть максимально бдительными, пресекать любые подозрительные действия со стороны этих негодяев", - добавил сенатор. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о подрыве моста и семи погибших. Число пострадавших составило, по уточненным данным, 71 человек, среди них - трое детей. Следствие квалифицировало подрыв как теракт.
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Происшествия, РОССИЯ, Владимир Джабаров, БРЯНСК, УКРАИНА, Киев
Сенатор раскрыл, кто стоит за подрывом моста в Брянской области
Сенатор Джабаров: к подрыву моста в Брянской области причастны украинские спецслужбы
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. К подрыву моста в Брянской области причастны украинские спецслужбы и националисты, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"За ним, понятно, стоят украинские спецслужбы, националисты", - сказал Джабаров. Сенатор подчеркнул, что российские спецслужбы знают, что необходимо делать в подобных ситуациях.
"Поэтому наша задача - быть максимально бдительными, пресекать любые подозрительные действия со стороны этих негодяев", - добавил сенатор.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о подрыве моста и семи погибших. Число пострадавших составило, по уточненным данным, 71 человек, среди них - трое детей. Следствие квалифицировало подрыв как теракт.
СК квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт