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США отказались комментировать атаки ВСУ перед новым раундом переговоров - 01.06.2025, ПРАЙМ
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США отказались комментировать атаки ВСУ перед новым раундом переговоров
США отказались комментировать атаки ВСУ перед новым раундом переговоров - 01.06.2025, ПРАЙМ
США отказались комментировать атаки ВСУ перед новым раундом переговоров
Белый дом и Государственный департамент США отказались комментировать РИА Новости вопрос о серьезности настроя Киева перед предстоящими переговорами с Россией 2 | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T21:30+0300
2025-06-01T21:31+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Белый дом и Государственный департамент США отказались комментировать РИА Новости вопрос о серьезности настроя Киева перед предстоящими переговорами с Россией 2 июня в Стамбуле на фоне террористических атак ВСУ и ЧП в Брянской области. В администрации президента США Дональда Трампа, а также в американском внешнеполитическом ведомстве воздержались от ответов на направленный запрос о том, остаются ли Соединенные Штаты уверены в искренности и серьезности настроя Украины на переговорах с Россией о мирном урегулировании. Кроме того, Белый дом и госдепартамент предпочли не отвечать на вопрос, обеспокоены ли в Вашингтоне возможным влиянием на ход переговоров ЧП в Брянской области с обрушением автомобильного моста на проходивший под ним пассажирский поезд, в результате которого семь человек погибли и более 70 пострадали. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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мировая экономика, стамбул, украина, рф, владимир мединский, дональд трамп, александр бастрыкин, всу, ск рф, оон
Политика, Мировая экономика, Стамбул, УКРАИНА, РФ, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Александр Бастрыкин, ВСУ, СК РФ, ООН
21:30 01.06.2025 (обновлено: 21:31 01.06.2025)
 
США отказались комментировать атаки ВСУ перед новым раундом переговоров

Белый дом и Госдеп не ответили на вопрос о настрое Киева перед переговорами

© РИА Новости . Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Транспортная прокуратура РФ
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Белый дом и Государственный департамент США отказались комментировать РИА Новости вопрос о серьезности настроя Киева перед предстоящими переговорами с Россией 2 июня в Стамбуле на фоне террористических атак ВСУ и ЧП в Брянской области.
В администрации президента США Дональда Трампа, а также в американском внешнеполитическом ведомстве воздержались от ответов на направленный запрос о том, остаются ли Соединенные Штаты уверены в искренности и серьезности настроя Украины на переговорах с Россией о мирном урегулировании.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
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Кроме того, Белый дом и госдепартамент предпочли не отвечать на вопрос, обеспокоены ли в Вашингтоне возможным влиянием на ход переговоров ЧП в Брянской области с обрушением автомобильного моста на проходивший под ним пассажирский поезд, в результате которого семь человек погибли и более 70 пострадали.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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