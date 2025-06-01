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СК квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт
СК квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт - 01.06.2025, ПРАЙМ
СК квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт
Происшествия с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T11:18+0300
2025-06-01T11:18+0300
2025-06-01T11:18+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Происшествия с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Главным следственным управлением по поручению председателя Следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт", - сказала она.
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Происшествия, РОССИЯ, СК РФ
СК квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт
СК: взрывы на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Происшествия с подрывами на железной дороге в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением по поручению председателя Следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт", - сказала она.
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