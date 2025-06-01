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СМИ: Британия попросит США ускорить сделку по стали - 01.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Британия попросит США ускорить сделку по стали
СМИ: Британия попросит США ускорить сделку по стали - 01.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Британия попросит США ускорить сделку по стали
Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс на следующей неделе попросит США о быстром заключении сделки по стали, сообщает газета... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T17:48+0300
2025-06-01T17:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс на следующей неделе попросит США о быстром заключении сделки по стали, сообщает газета Financial Times. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с целью укрепления американской сталелитейной промышленности. "На следующей неделе министр Соединенного Королевства по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс призовет администрацию Дональда Трампа оперативно заключить сделку по уменьшению пошлин на экспорт британской стали до нуля", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что Рейнольдс встретится на следующей неделе с торговым представителем США Джеймисоном Гриром на полях заседания ОЭСР в Париже и попытается договориться о сроках реализации так называемой сделки по экономическому процветанию. Издание подчеркивает, что пока непонятны последствия угроз Трампа для сталелитейной промышленности Британии, однако "перспективы не очень радужные". Британские чиновники признают, что даже в случае успешного заключения торговых сделок обычно требуется несколько месяцев, чтобы они вступили в силу. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, financial times, оэср, cnn, великобритания
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Financial Times, ОЭСР, CNN, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
17:48 01.06.2025
 
СМИ: Британия попросит США ускорить сделку по стали

FT: министр по делам бизнеса Британии попросит США ускорить сделку по стали

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© flickr.com / ReeSaunders
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс на следующей неделе попросит США о быстром заключении сделки по стали, сообщает газета Financial Times.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с целью укрепления американской сталелитейной промышленности.
"На следующей неделе министр Соединенного Королевства по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс призовет администрацию Дональда Трампа оперативно заключить сделку по уменьшению пошлин на экспорт британской стали до нуля", - говорится в материале на сайте издания.
Отмечается, что Рейнольдс встретится на следующей неделе с торговым представителем США Джеймисоном Гриром на полях заседания ОЭСР в Париже и попытается договориться о сроках реализации так называемой сделки по экономическому процветанию.
Издание подчеркивает, что пока непонятны последствия угроз Трампа для сталелитейной промышленности Британии, однако "перспективы не очень радужные". Британские чиновники признают, что даже в случае успешного заключения торговых сделок обычно требуется несколько месяцев, чтобы они вступили в силу.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
Трамп повысил пошлины на импорт стали в США до 50%
Вчера, 10:05
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампFinancial TimesОЭСРCNNВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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