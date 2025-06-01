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"СОГАЗ" выплатит компенсацию пострадавшим при обрушении моста под Брянском

"СОГАЗ" выплатит компенсацию пострадавшим при обрушении моста под Брянском - 01.06.2025, ПРАЙМ

"СОГАЗ" выплатит компенсацию пострадавшим при обрушении моста под Брянском

"СОГАЗ" готов выполнить обязательства по выплате возмещения пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, говорится в... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T09:51+0300

2025-06-01T09:51+0300

2025-06-01T09:51+0300

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. "СОГАЗ" готов выполнить обязательства по выплате возмещения пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, говорится в сообщении страховой компании. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. "Компания подтверждает готовность выполнить все обязательства перед пассажирами поезда №86 Климов — Москва как по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, так и по договорам добровольного страхования пассажиров после признания происшествия страховым случаем", - сообщает компания. "СОГАЗ самостоятельно запросит у перевозчика все необходимые документы о происшествии и окажет пострадавшим и их родственникам полное содействие для оперативного принятия заявлений о выплате. СОГАЗ желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении. Для получения выплат пострадавшим нужно предоставить заявление на выплату, копию документа, удостоверяющего личность, а также медицинские документы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности из лечебного учреждения, куда был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший. Размер компенсации рассчитывается по таблице постановления правительства РФ в зависимости от тяжести травм. Обратиться можно и после завершения лечения. На сайте страховщика доступна электронная форма заявления о выплате. Пассажиры, заключившие договор добровольного страхования, получат дополнительные выплаты.

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бизнес, брянск, рф, согаз, ржд