https://1prime.ru/20250601/sogaz-858092456.html
"СОГАЗ" выплатит компенсацию пострадавшим при обрушении моста под Брянском
"СОГАЗ" выплатит компенсацию пострадавшим при обрушении моста под Брянском - 01.06.2025, ПРАЙМ
"СОГАЗ" выплатит компенсацию пострадавшим при обрушении моста под Брянском
"СОГАЗ" готов выполнить обязательства по выплате возмещения пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, говорится в... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T09:51+0300
2025-06-01T09:51+0300
2025-06-01T09:51+0300
происшествия
бизнес
брянск
рф
согаз
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/83945/43/839454356_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_f5ae0de3916679d381f9f90818f8f3c4.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. "СОГАЗ" готов выполнить обязательства по выплате возмещения пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, говорится в сообщении страховой компании. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. "Компания подтверждает готовность выполнить все обязательства перед пассажирами поезда №86 Климов — Москва как по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, так и по договорам добровольного страхования пассажиров после признания происшествия страховым случаем", - сообщает компания. "СОГАЗ самостоятельно запросит у перевозчика все необходимые документы о происшествии и окажет пострадавшим и их родственникам полное содействие для оперативного принятия заявлений о выплате. СОГАЗ желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении. Для получения выплат пострадавшим нужно предоставить заявление на выплату, копию документа, удостоверяющего личность, а также медицинские документы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности из лечебного учреждения, куда был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший. Размер компенсации рассчитывается по таблице постановления правительства РФ в зависимости от тяжести травм. Обратиться можно и после завершения лечения. На сайте страховщика доступна электронная форма заявления о выплате. Пассажиры, заключившие договор добровольного страхования, получат дополнительные выплаты.
https://1prime.ru/20250601/poezd-858091072.html
брянск
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83945/43/839454356_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5d358ff0312a4455589563941c28349d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, брянск, рф, согаз, ржд
Происшествия, Бизнес, БРЯНСК, РФ, Согаз, РЖД
"СОГАЗ" выплатит компенсацию пострадавшим при обрушении моста под Брянском
"СОГАЗ" готов выплатить компенсацию пострадавшим при обрушении моста в Брянской области
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. "СОГАЗ" готов выполнить обязательства по выплате возмещения пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, говорится в сообщении страховой компании.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
"Компания подтверждает готовность выполнить все обязательства перед пассажирами поезда №86 Климов — Москва как по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, так и по договорам добровольного страхования пассажиров после признания происшествия страховым случаем", - сообщает компания.
"СОГАЗ самостоятельно запросит у перевозчика все необходимые документы о происшествии и окажет пострадавшим и их родственникам полное содействие для оперативного принятия заявлений о выплате. СОГАЗ желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Для получения выплат пострадавшим нужно предоставить заявление на выплату, копию документа, удостоверяющего личность, а также медицинские документы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности из лечебного учреждения, куда был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший.
Размер компенсации рассчитывается по таблице постановления правительства РФ в зависимости от тяжести травм. Обратиться можно и после завершения лечения.
На сайте страховщика доступна электронная форма заявления о выплате.
Пассажиры, заключившие договор добровольного страхования, получат дополнительные выплаты.
В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда