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Белый дом заявил, что США сделали Ирану приемлемое предложение

Белый дом заявил, что США сделали Ирану приемлемое предложение - 01.06.2025, ПРАЙМ

Белый дом заявил, что США сделали Ирану приемлемое предложение

Администрация президента США Дональда Трампа сделала Ирану детальное и приемлемое предложение в рамках переговоров по ядерной программе и Тегерану следует... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T01:38+0300

2025-06-01T01:38+0300

2025-06-01T01:38+0300

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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа сделала Ирану детальное и приемлемое предложение в рамках переговоров по ядерной программе и Тегерану следует принять его, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Специальный посланник (Стивен - ред.) Уиткофф направил детальное и приемлемое предложение иранскому режиму, в их лучших интересах принять его", - говорится в опубленном сообщении Левитт. Она добавила, что американская администрация не станет комментировать детали переданного Тегерану предложения. В субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Оман представил Ирану детали предложения США по ядерной сделке. По словам иранского министра, Тегеран ответит должным образом, исходя из национальных интересов. Ранее президент США Дональд Трамп, согласно агентству Блумберг, заявил, что новая ядерная сделка с Ираном должна позволять США уничтожить в Иране любые ядерные объекты. При этом он отметил, что, по его мнению, сделка с Ираном может быть заключена в течение "ближайших двух недель". Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.

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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, мид