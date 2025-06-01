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СМИ: США готовятся снизить требования к капиталу крупнейших банков

СМИ: США готовятся снизить требования к капиталу крупнейших банков - 01.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: США готовятся снизить требования к капиталу крупнейших банков

Власти США готовятся ослабить требования к уровню достаточности капитала крупнейших американских банков, повышенные регуляторами в ответ на глобальный... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T02:11+0300

2025-06-01T02:11+0300

2025-06-01T02:11+0300

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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Власти США готовятся ослабить требования к уровню достаточности капитала крупнейших американских банков, повышенные регуляторами в ответ на глобальный финансовый кризис 2008 года, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Администрация (Дональда - ред.) Трампа готовится смягчить правила для крупных банков. Это предложение станет последней политической победой для банковской отрасли, которая подвергалась пристальному вниманию после мирового финансового кризиса 2008 года", - пишет издание. Отмечается, что снижение требований к капиталу коснется крупнейших финансовых корпораций страны. По данным издания, над планом по снижению требований совместно работают Федеральная резервная система (ФРС), Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) и Управление контролера денежного обращения. План может быть представлен регуляторами в ближайшие месяцы. "Этот шаг станет первым крупным банковским регулированием, которое примут назначенные Трампом регуляторы, продвигая политику, которая, по их словам, приведет к большему экономическому росту", - указывает газета.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, мировая экономика, сша, politico