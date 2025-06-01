https://1prime.ru/20250601/suna-858104816.html

В Судане распустили правительство

В Судане распустили правительство - 01.06.2025, ПРАЙМ

В Судане распустили правительство

Глава переходного правительства Судана Камаль Идрис объявил о роспуске кабинета министров страны, передает суданское государственное агентство SUNA. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T23:03+0300

2025-06-01T23:03+0300

2025-06-01T23:03+0300

политика

судан

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БЕЙРУТ, 1 июн - ПРАЙМ. Глава переходного правительства Судана Камаль Идрис объявил о роспуске кабинета министров страны, передает суданское государственное агентство SUNA. "Премьер-министр временного правительства Камаль Идрис проинформировал состав правительства о решении распустить кабинет министров и поручить генеральным секретарям и заместителям министров временно исполнять обязанности до формирования нового правительства", - пишет агентство.

https://1prime.ru/20250513/oon-857516487.html

судан

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судан