https://1prime.ru/20250601/talks-858104974.html
Лавров обсудил с госсекретарем США продолжение переговоров с Украиной
Лавров обсудил с госсекретарем США продолжение переговоров с Украиной - 01.06.2025, ПРАЙМ
Лавров обсудил с госсекретарем США продолжение переговоров с Украиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T23:46+0300
2025-06-01T23:46+0300
2025-06-01T23:46+0300
россия
мировая экономика
сша
стамбул
москва
сергей лавров
марко рубио
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил МИД РФ. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Обсуждалась ситуация, связанная с кризисом на Украине", - говорится в сообщении. Лавров и Рубио "обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года".Кроме того, американский дипломат выразил соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший пассажирский поезд Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Кроме того, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Сотрудников поездной бригады доставили в больницу.
https://1prime.ru/20250601/minzdrav-858101013.html
сша
стамбул
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, стамбул, москва, сергей лавров, марко рубио, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Стамбул, МОСКВА, Сергей Лавров, Марко Рубио, МИД РФ
Лавров обсудил с госсекретарем США продолжение переговоров с Украиной
Лавров по телефону обсудил с госсекретарем США Рубио продолжение переговоров в Стамбуле
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил МИД РФ.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Обсуждалась ситуация, связанная с кризисом на Украине", - говорится в сообщении.
Лавров и Рубио "обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года".
Кроме того, американский дипломат выразил соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший пассажирский поезд Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Кроме того, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Сотрудников поездной бригады доставили в больницу.
Минздрав: в больницах находятся 55 пострадавших в ЧП под Брянском