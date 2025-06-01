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Лавров обсудил с госсекретарем США продолжение переговоров с Украиной

Лавров обсудил с госсекретарем США продолжение переговоров с Украиной - 01.06.2025, ПРАЙМ

Лавров обсудил с госсекретарем США продолжение переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T23:46+0300

2025-06-01T23:46+0300

2025-06-01T23:46+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил МИД РФ. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Обсуждалась ситуация, связанная с кризисом на Украине", - говорится в сообщении. Лавров и Рубио "обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года".Кроме того, американский дипломат выразил соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший пассажирский поезд Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Кроме того, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Сотрудников поездной бригады доставили в больницу.

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