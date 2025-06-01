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Лавров обсудил с госсекретарем США продолжение переговоров с Украиной - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Лавров обсудил с госсекретарем США продолжение переговоров с Украиной
Лавров обсудил с госсекретарем США продолжение переговоров с Украиной - 01.06.2025, ПРАЙМ
Лавров обсудил с госсекретарем США продолжение переговоров с Украиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T23:46+0300
2025-06-01T23:46+0300
россия
мировая экономика
сша
стамбул
москва
сергей лавров
марко рубио
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил МИД РФ. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Обсуждалась ситуация, связанная с кризисом на Украине", - говорится в сообщении. Лавров и Рубио "обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года".Кроме того, американский дипломат выразил соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший пассажирский поезд Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Кроме того, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Сотрудников поездной бригады доставили в больницу.
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россия, мировая экономика, сша, стамбул, москва, сергей лавров, марко рубио, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Стамбул, МОСКВА, Сергей Лавров, Марко Рубио, МИД РФ
23:46 01.06.2025
 
Лавров обсудил с госсекретарем США продолжение переговоров с Украиной

Лавров по телефону обсудил с госсекретарем США Рубио продолжение переговоров в Стамбуле

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили украинский кризис и планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил МИД РФ.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Обсуждалась ситуация, связанная с кризисом на Украине", - говорится в сообщении.
Лавров и Рубио "обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года".
Кроме того, американский дипломат выразил соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший пассажирский поезд Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Кроме того, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Сотрудников поездной бригады доставили в больницу.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
Минздрав: в больницах находятся 55 пострадавших в ЧП под Брянском
Вчера, 18:58
 
РОССИЯМировая экономикаСШАСтамбулМОСКВАСергей ЛавровМарко РубиоМИД РФ
 
 
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