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Тарифы на проезд по МСД в Москве изменились с 1 июня
Тарифы на проезд по МСД в Москве изменились с 1 июня - 01.06.2025, ПРАЙМ
Тарифы на проезд по МСД в Москве изменились с 1 июня
Тарифы на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в Москве в критически загруженные часы изменились с 1 июня. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T00:41+0300
2025-06-01T00:41+0300
2025-06-01T00:41+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Тарифы на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в Москве в критически загруженные часы изменились с 1 июня.
Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 июня стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы проиндексирована на 2 рубля, с 5 до 7 рублей за участок. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не меняется.
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Тарифы на проезд по МСД в Москве изменились с 1 июня
Тарифы на проезд по Московскому скоростному диаметру изменились с 1 июня
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Тарифы на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в Москве в критически загруженные часы изменились с 1 июня.
Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 июня стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы проиндексирована на 2 рубля, с 5 до 7 рублей за участок. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не меняется.