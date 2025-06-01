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Тарифы на проезд по МСД в Москве изменились с 1 июня

Тарифы на проезд по МСД в Москве изменились с 1 июня - 01.06.2025, ПРАЙМ

Тарифы на проезд по МСД в Москве изменились с 1 июня

Тарифы на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в Москве в критически загруженные часы изменились с 1 июня. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T00:41+0300

2025-06-01T00:41+0300

2025-06-01T00:41+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Тарифы на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в Москве в критически загруженные часы изменились с 1 июня. Как ранее сообщали в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 1 июня стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы проиндексирована на 2 рубля, с 5 до 7 рублей за участок. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не меняется.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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