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Эксперт предупредила о поддельных Telegram-каналах известных блогеров
Эксперт предупредила о поддельных Telegram-каналах известных блогеров - 01.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт предупредила о поддельных Telegram-каналах известных блогеров
Мошенники начали массово подделывать Telegram-каналы известных блогеров, а затем среди прочих постов предлагать им инвестировать или купить какие-то курсы,... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T10:15+0300
2025-06-01T10:15+0300
2025-06-01T10:15+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Мошенники начали массово подделывать Telegram-каналы известных блогеров, а затем среди прочих постов предлагать им инвестировать или купить какие-то курсы, сообщила РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Массовое создание поддельных Telegram-каналов известных блогеров – проблема известная, но способов защиты от нее, к сожалению, пока нет", - привела она свою оценку в разговоре с агентством. Храпунова отметила, что в этой ситуации под угрозой оказываются подписчики этих каналов, которых аферисты автоматически включают в свои группы. "Дальше среди привычных постов блогера вдруг размещают "заманчивое" предложение инвестировать или купить какие-то курсы. Всем пользователям Telegram надо включить защиту от включения в группы неизвестными абонентами. Это убережет от таких краж", - добавила эксперт.
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технологии, финансы, банки, telegram
Мошенничество, Технологии, Финансы, Банки, Telegram
Эксперт предупредила о поддельных Telegram-каналах известных блогеров
Эксперт Храпунова: мошенники начали массово подделывать Telegram-каналы известных блогеров
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Мошенники начали массово подделывать Telegram-каналы известных блогеров, а затем среди прочих постов предлагать им инвестировать или купить какие-то курсы, сообщила РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
"Массовое создание поддельных Telegram-каналов известных блогеров – проблема известная, но способов защиты от нее, к сожалению, пока нет", - привела она свою оценку в разговоре с агентством.
Храпунова отметила, что в этой ситуации под угрозой оказываются подписчики этих каналов, которых аферисты автоматически включают в свои группы.
"Дальше среди привычных постов блогера вдруг размещают "заманчивое" предложение инвестировать или купить какие-то курсы. Всем пользователям Telegram надо включить защиту от включения в группы неизвестными абонентами. Это убережет от таких краж", - добавила эксперт.
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