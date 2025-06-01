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СМИ: Британия планирует приобрести семь тысяч единиц дальнобойного оружия

СМИ: Британия планирует приобрести семь тысяч единиц дальнобойного оружия - 01.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Британия планирует приобрести семь тысяч единиц дальнобойного оружия

Власти Великобритании планируют приобрести семь тысяч единиц дальнобойного оружия, также в стране будут построены по меньшей мере шесть новых заводов по... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T10:32+0300

2025-06-01T10:32+0300

2025-06-01T10:32+0300

вооружения

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великобритания

кир стармер

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Власти Великобритании планируют приобрести семь тысяч единиц дальнобойного оружия, также в стране будут построены по меньшей мере шесть новых заводов по производству бомб, сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление главы минобороны Джона Хили. По данным издания, министр в понедельник раскроет планы по масштабному наращиванию производства артиллерийских снарядов в Британии. Отмечается, что заявление будет сделано после публикации министрами обзора стратегической обороны страны. "Джон Хили в понедельник обнародует планы потратить 1,5 миллиарда фунтов (два миллиарда долларов - ред.) на масштабное наращивание производства артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ в Великобритании. Он также обязуется закупить семь тысяч единиц дальнобойного оружия после того, как военные руководители предупредили, что у Великобритании больше нет эффективных боевых сил", - отмечает Telegraph. Газета добавляет, что шесть новых заводов по изготовлению бомб будут построены по всей стране с возможностью увеличения производственных возможностей "в случае возникновения конфликта". В свою очередь британский премьер-министр Кир Стармер в собственной статье, опубликованной в газете Sun в субботу, также заявил о строительстве новых заводов. "Мы объявляем о строительстве не менее шести новых заводов по производству боеприпасов по всей Великобритании, что позволит создать более тысячи квалифицированных рабочих мест на производстве", - говорится в статье Стармера. Ранее телеканал ITV сообщил, что британский обзор стратегической обороны (SDR) будет опубликован в июне. Издание Times сообщало, что с опорой на обзор Великобритания планирует заменить оборонную стратегию вооруженных сил формулой "20-40-40", основу которой составят БПЛА.

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мировая экономика, великобритания, кир стармер