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Новые категории товаров подключат к маркировке "Честный знак" с 1 сентября - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Новые категории товаров подключат к маркировке "Честный знак" с 1 сентября
Новые категории товаров подключат к маркировке "Честный знак" с 1 сентября - 01.06.2025, ПРАЙМ
Новые категории товаров подключат к маркировке "Честный знак" с 1 сентября
Новые категории товаров будут подключены к государственной системе маркировки "Честный знак" с 1 сентября, это кондитерские изделия, строительные материалы,... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T17:06+0300
2025-06-01T17:06+0300
экономика
бизнес
црпт
ростех
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МОСКВА, 1 июня - ПРАЙМ. Новые категории товаров будут подключены к государственной системе маркировки "Честный знак" с 1 сентября, это кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия, говорится в релизе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы. "С 1 сентября 2025 года несколько новых категорий товаров подключатся к государственной системе маркировки "Честный знак", в которой уже работают около 900 тысяч компаний. Согласно постановлениям Правительства, в систему "Честный знак" будут включены кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия", - сказано в релизе. Сначала компании должны будут зарегистрироваться в системе, а потом начнут наносить уникальные коды на свою продукцию. Как отметили в ЦРПТ, внедрение будет происходить поэтапно, с учетом особенностей каждой отрасли. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что маркировка детских игрушек даст рынку шанс избавиться от контрафакта и некачественной продукции. По ее словам, это позволит легальному бизнесу расширить свое производство и укрепить позиции. Что касается отрасли спортивного питания, доля контрафакта в ней может достигать 50%, а в строительной отрасли - 22%, оценили в ЦРПТ. "На примере БАДов мы видим эффект: с начала маркировки число легальных импортеров выросло в 10 раз. Спортпит ждет похожая трансформация", - прокомментировали в пресс-службе центра. Чай, кофе, цикорий и другие растворимые напитки впервые попадут в экспериментальную зону по части маркировки. Результаты эксперимента станут основой для дальнейшего нормативного регулирования. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года при участии "Ростеха" для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
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бизнес, црпт, ростех
Экономика, Бизнес, ЦРПТ, Ростех
17:06 01.06.2025
 
Новые категории товаров подключат к маркировке "Честный знак" с 1 сентября

ЦРПТ: новые категории товаров подключат к системе маркировки "Честный знак" с 1 сентября

© fotolia.com / Jiri Hera!Шоколадные конфеты
!Шоколадные конфеты - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© fotolia.com / Jiri Hera
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МОСКВА, 1 июня - ПРАЙМ. Новые категории товаров будут подключены к государственной системе маркировки "Честный знак" с 1 сентября, это кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия, говорится в релизе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы.
"С 1 сентября 2025 года несколько новых категорий товаров подключатся к государственной системе маркировки "Честный знак", в которой уже работают около 900 тысяч компаний. Согласно постановлениям Правительства, в систему "Честный знак" будут включены кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия", - сказано в релизе.
Сначала компании должны будут зарегистрироваться в системе, а потом начнут наносить уникальные коды на свою продукцию. Как отметили в ЦРПТ, внедрение будет происходить поэтапно, с учетом особенностей каждой отрасли.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что маркировка детских игрушек даст рынку шанс избавиться от контрафакта и некачественной продукции. По ее словам, это позволит легальному бизнесу расширить свое производство и укрепить позиции.
Что касается отрасли спортивного питания, доля контрафакта в ней может достигать 50%, а в строительной отрасли - 22%, оценили в ЦРПТ.
"На примере БАДов мы видим эффект: с начала маркировки число легальных импортеров выросло в 10 раз. Спортпит ждет похожая трансформация", - прокомментировали в пресс-службе центра.
Чай, кофе, цикорий и другие растворимые напитки впервые попадут в экспериментальную зону по части маркировки. Результаты эксперимента станут основой для дальнейшего нормативного регулирования.
Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года при участии "Ростеха" для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
%Президент Международной федерации фехтования бизнесмен Алишер Усманов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018 - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Холдинг USM Усманова вышел из капитала оператора маркировки "Честный знак"
29 ноября 2024, 11:59
 
ЭкономикаБизнесЦРПТРостех
 
 
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