Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должны заткнуться". В США озвучили рабочую стратегию по Украине - 01.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250601/ukraina-858099382.html
"Должны заткнуться". В США озвучили рабочую стратегию по Украине
"Должны заткнуться". В США озвучили рабочую стратегию по Украине - 01.06.2025, ПРАЙМ
"Должны заткнуться". В США озвучили рабочую стратегию по Украине
Соединенные Штаты не окажут влияния на итог конфликта на Украине, поэтому американским чиновникам следует быть осторожными с высказываниями в адрес России,... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T16:49+0300
2025-06-01T16:49+0300
политика
дональд трамп
нато
сша
дуглас макгрегор
восточная европа
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не окажут влияния на итог конфликта на Украине, поэтому американским чиновникам следует быть осторожными с высказываниями в адрес России, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор."Мы сейчас не имеем никакого отношения к итогу конфликта в Восточной Европе. Если мы и наши союзники по НАТО не хотим объявлять войну, мобилизовывать наши страны, отправлять миллионы людей и огромное количество техники в Восточную Европу, чтобы воевать с Россией, мы должны заткнуться", — сказал он в ходе интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive".Ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на действия российских войск, которые нанесли удары по украинским военно-промышленным объектам. Он также заявил, что Россия "играет с огнем".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, связал их с эмоциональным напряжением, характерным для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что Москва принимает необходимые решения для обеспечения безопасности страны.
https://1prime.ru/20250601/peregovory-858092319.html
сша
восточная европа
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, нато, сша, дуглас макгрегор, восточная европа, украина, киев
Политика, Дональд Трамп, НАТО, США, Дуглас Макгрегор, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, УКРАИНА, Киев
16:49 01.06.2025
 
"Должны заткнуться". В США озвучили рабочую стратегию по Украине

Макгрегор: США должны заткнуться, если они не хотят войны с Россией

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не окажут влияния на итог конфликта на Украине, поэтому американским чиновникам следует быть осторожными с высказываниями в адрес России, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Мы сейчас не имеем никакого отношения к итогу конфликта в Восточной Европе. Если мы и наши союзники по НАТО не хотим объявлять войну, мобилизовывать наши страны, отправлять миллионы людей и огромное количество техники в Восточную Европу, чтобы воевать с Россией, мы должны заткнуться", — сказал он в ходе интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive".
Ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на действия российских войск, которые нанесли удары по украинским военно-промышленным объектам. Он также заявил, что Россия "играет с огнем".
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, связал их с эмоциональным напряжением, характерным для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что Москва принимает необходимые решения для обеспечения безопасности страны.
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
"Пока не уничтожим". В США раскрыли важную деталь по переговорам в Стамбуле
09:38
 
ПолитикаДональд ТрампНАТОСШАДуглас МакгрегорВОСТОЧНАЯ ЕВРОПАУКРАИНАКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала