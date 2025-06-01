https://1prime.ru/20250601/ukraina-858099382.html

"Должны заткнуться". В США озвучили рабочую стратегию по Украине

"Должны заткнуться". В США озвучили рабочую стратегию по Украине - 01.06.2025, ПРАЙМ

"Должны заткнуться". В США озвучили рабочую стратегию по Украине

Соединенные Штаты не окажут влияния на итог конфликта на Украине, поэтому американским чиновникам следует быть осторожными с высказываниями в адрес России,... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T16:49+0300

2025-06-01T16:49+0300

2025-06-01T16:49+0300

политика

дональд трамп

нато

сша

дуглас макгрегор

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не окажут влияния на итог конфликта на Украине, поэтому американским чиновникам следует быть осторожными с высказываниями в адрес России, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор."Мы сейчас не имеем никакого отношения к итогу конфликта в Восточной Европе. Если мы и наши союзники по НАТО не хотим объявлять войну, мобилизовывать наши страны, отправлять миллионы людей и огромное количество техники в Восточную Европу, чтобы воевать с Россией, мы должны заткнуться", — сказал он в ходе интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive".Ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на действия российских войск, которые нанесли удары по украинским военно-промышленным объектам. Он также заявил, что Россия "играет с огнем".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, связал их с эмоциональным напряжением, характерным для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что Москва принимает необходимые решения для обеспечения безопасности страны.

https://1prime.ru/20250601/peregovory-858092319.html

сша

восточная европа

украина

киев

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дональд трамп, нато, сша, дуглас макгрегор, восточная европа, украина, киев