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"Должны заткнуться". В США озвучили рабочую стратегию по Украине
"Должны заткнуться". В США озвучили рабочую стратегию по Украине - 01.06.2025, ПРАЙМ
"Должны заткнуться". В США озвучили рабочую стратегию по Украине
Соединенные Штаты не окажут влияния на итог конфликта на Украине, поэтому американским чиновникам следует быть осторожными с высказываниями в адрес России,... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T16:49+0300
2025-06-01T16:49+0300
2025-06-01T16:49+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не окажут влияния на итог конфликта на Украине, поэтому американским чиновникам следует быть осторожными с высказываниями в адрес России, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор."Мы сейчас не имеем никакого отношения к итогу конфликта в Восточной Европе. Если мы и наши союзники по НАТО не хотим объявлять войну, мобилизовывать наши страны, отправлять миллионы людей и огромное количество техники в Восточную Европу, чтобы воевать с Россией, мы должны заткнуться", — сказал он в ходе интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive".Ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на действия российских войск, которые нанесли удары по украинским военно-промышленным объектам. Он также заявил, что Россия "играет с огнем".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, связал их с эмоциональным напряжением, характерным для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что Москва принимает необходимые решения для обеспечения безопасности страны.
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Политика, Дональд Трамп, НАТО, США, Дуглас Макгрегор, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, УКРАИНА, Киев
"Должны заткнуться". В США озвучили рабочую стратегию по Украине
Макгрегор: США должны заткнуться, если они не хотят войны с Россией
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не окажут влияния на итог конфликта на Украине, поэтому американским чиновникам следует быть осторожными с высказываниями в адрес России, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Мы сейчас не имеем никакого отношения к итогу конфликта в Восточной Европе. Если мы и наши союзники по НАТО не хотим объявлять войну, мобилизовывать наши страны, отправлять миллионы людей и огромное количество техники в Восточную Европу, чтобы воевать с Россией, мы должны заткнуться", — сказал он в ходе интервью
Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive".
Ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на действия российских войск, которые нанесли удары по украинским военно-промышленным объектам. Он также заявил, что Россия "играет с огнем".
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, связал их с эмоциональным напряжением, характерным для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что Москва принимает необходимые решения для обеспечения безопасности страны.
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