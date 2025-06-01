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Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле
Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле - 01.06.2025, ПРАЙМ
Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров снова возглавит украинскую делегацию в ходе второго раунда переговоров с РФ в Стамбуле, сообщил в воскресенье Владимир... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T16:26+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров снова возглавит украинскую делегацию в ходе второго раунда переговоров с РФ в Стамбуле, сообщил в воскресенье Владимир Зеленский. Делегацию от Украины в ходе первого раунда переговоров с Россией в мае возглавил Умеров. В состав делегации также входили заместители глав МИД, СБУ, Генштаба ВСУ. "Нашу делегацию (на переговорах - ред.) в понедельник возглавит Рустем Умеров", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, МИД, СБУ, ВСУ
16:26 01.06.2025
 
Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле

Министр обороны Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле

Рустем Умеров
Рустем Умеров
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров снова возглавит украинскую делегацию в ходе второго раунда переговоров с РФ в Стамбуле, сообщил в воскресенье Владимир Зеленский.
Делегацию от Украины в ходе первого раунда переговоров с Россией в мае возглавил Умеров. В состав делегации также входили заместители глав МИД, СБУ, Генштаба ВСУ.
"Нашу делегацию (на переговорах - ред.) в понедельник возглавит Рустем Умеров", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры
15:59
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСтамбулВладимир ЗеленскийВладимир МединскийМИДСБУВСУ
 
 
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