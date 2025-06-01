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Ушаков назвал сроки встречи Путина и Трампа - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Ушаков назвал сроки встречи Путина и Трампа
Ушаков назвал сроки встречи Путина и Трампа - 01.06.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал сроки встречи Путина и Трампа
Конкретных договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T12:32+0300
2025-06-01T12:32+0300
россия
мировая экономика
сша
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юрий ушаков
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Конкретных договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Пока конкретных договоренностей на этот счет нет", - ответил Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, есть ли движение ко встрече лидеров РФ и США.Помощник президента также отметил, что возможная встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, при этом нужны результаты, которые могут быть обсуждены на высшем уровне."Идеи витают в воздухе, понятно, но - когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - сказал Ушаков.При этом он допустил, что встреча двух государственных лидеров может не состояться в 2025 году. "Но гадать можно. Можно гадать, что в этом году, к примеру. Но не факт, конечно", - сказал Ушаков.Тем не менее, как считает помощник президента, в настоящий момент телефонные разговоры Путина и Трампа дают определенные результаты в реализации различных договоренностей."Уже сами разговоры по телефону полезны", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250531/putin-858077621.html
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россия, мировая экономика, сша, москва, рф, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, РФ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
12:32 01.06.2025
 
Ушаков назвал сроки встречи Путина и Трампа

Ушаков: конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа пока нет

© AFP / Brendan Smialowski %Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© AFP / Brendan Smialowski
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Конкретных договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Пока конкретных договоренностей на этот счет нет", - ответил Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, есть ли движение ко встрече лидеров РФ и США.
Помощник президента также отметил, что возможная встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, при этом нужны результаты, которые могут быть обсуждены на высшем уровне.
"Идеи витают в воздухе, понятно, но - когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - сказал Ушаков.
При этом он допустил, что встреча двух государственных лидеров может не состояться в 2025 году.
"Но гадать можно. Можно гадать, что в этом году, к примеру. Но не факт, конечно", - сказал Ушаков.
Тем не менее, как считает помощник президента, в настоящий момент телефонные разговоры Путина и Трампа дают определенные результаты в реализации различных договоренностей.
"Уже сами разговоры по телефону полезны", - подчеркнул он.
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