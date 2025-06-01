https://1prime.ru/20250601/ushakov-858095272.html

Ушаков назвал сроки встречи Путина и Трампа

Ушаков назвал сроки встречи Путина и Трампа - 01.06.2025, ПРАЙМ

Ушаков назвал сроки встречи Путина и Трампа

Конкретных договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T12:32+0300

2025-06-01T12:32+0300

2025-06-01T12:32+0300

россия

мировая экономика

сша

москва

рф

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/27/829032724_0:135:5160:3038_1920x0_80_0_0_f0d1f9cf92f535888ed028952c6c7044.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Конкретных договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Пока конкретных договоренностей на этот счет нет", - ответил Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, есть ли движение ко встрече лидеров РФ и США.Помощник президента также отметил, что возможная встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, при этом нужны результаты, которые могут быть обсуждены на высшем уровне."Идеи витают в воздухе, понятно, но - когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - сказал Ушаков.При этом он допустил, что встреча двух государственных лидеров может не состояться в 2025 году. "Но гадать можно. Можно гадать, что в этом году, к примеру. Но не факт, конечно", - сказал Ушаков.Тем не менее, как считает помощник президента, в настоящий момент телефонные разговоры Путина и Трампа дают определенные результаты в реализации различных договоренностей."Уже сами разговоры по телефону полезны", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250531/putin-858077621.html

сша

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, москва, рф, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп