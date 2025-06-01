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В Брянской области раздавлен вагон поезда Климов-Москва

В Брянской области раздавлен вагон поезда Климов-Москва - 01.06.2025, ПРАЙМ

В Брянской области раздавлен вагон поезда Климов-Москва

ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов-Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области, в... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T07:19+0300

2025-06-01T07:19+0300

2025-06-01T07:19+0300

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов-Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области, в настоящее время идут работы по разбору места ЧП, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей. В настоящее время на месте аварии идут работу по ликвидации ее последствий. Обломки одного из вагонов находятся на путях, еще один вагон зажат мостом, на котором остается грузовая фура.

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