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В Брянской области раздавлен вагон поезда Климов-Москва
В Брянской области раздавлен вагон поезда Климов-Москва - 01.06.2025, ПРАЙМ
В Брянской области раздавлен вагон поезда Климов-Москва
ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов-Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области, в... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T07:19+0300
2025-06-01T07:19+0300
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов-Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области, в настоящее время идут работы по разбору места ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.
В настоящее время на месте аварии идут работу по ликвидации ее последствий. Обломки одного из вагонов находятся на путях, еще один вагон зажат мостом, на котором остается грузовая фура.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
В Брянской области раздавлен вагон поезда Климов-Москва
Один из вагонов поезда Климов-Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом под Брянском
ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов-Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области, в настоящее время идут работы по разбору места ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.
В настоящее время на месте аварии идут работу по ликвидации ее последствий. Обломки одного из вагонов находятся на путях, еще один вагон зажат мостом, на котором остается грузовая фура.