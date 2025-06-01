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Опубликовано первое видео с места обрушения моста в Брянской области
Опубликовано первое видео с места обрушения моста в Брянской области - 01.06.2025, ПРАЙМ
Опубликовано первое видео с места обрушения моста в Брянской области
Очевидцы обрушения моста в Брянской области, а также пассажиры поезда, опубликовали первые видео с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T05:57+0300
2025-06-01T05:57+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Очевидцы обрушения моста в Брянской области, а также пассажиры поезда, опубликовали первые видео с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
На этих кадрах видны последствия аварии, слышна эмоциональная реакция.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69.
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Опубликовано первое видео с места обрушения моста в Брянской области
Очевидцы обрушения моста в Брянской области опубликовали первые кадры с места ЧП
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Очевидцы обрушения моста в Брянской области, а также пассажиры поезда, опубликовали первые видео с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
На этих кадрах видны последствия аварии, слышна эмоциональная реакция.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69.