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Опубликовано первое видео с места обрушения моста в Брянской области

Опубликовано первое видео с места обрушения моста в Брянской области - 01.06.2025, ПРАЙМ

Опубликовано первое видео с места обрушения моста в Брянской области

Очевидцы обрушения моста в Брянской области, а также пассажиры поезда, опубликовали первые видео с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T05:57+0300

2025-06-01T05:57+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Очевидцы обрушения моста в Брянской области, а также пассажиры поезда, опубликовали первые видео с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости. На этих кадрах видны последствия аварии, слышна эмоциональная реакция. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69.

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