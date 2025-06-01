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Назван момент, когда россияне перестанут нести деньги на вклады

Назван момент, когда россияне перестанут нести деньги на вклады - 01.06.2025, ПРАЙМ

Назван момент, когда россияне перестанут нести деньги на вклады

В последнее время стали все чаще говорить о снижении ключевой ставки. Некоторые банки даже превентивно начали снижать ставки по вкладам населения. Что будет,... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T02:02+0300

2025-06-01T02:02+0300

2025-06-01T02:02+0300

банковские вклады

финансы

банки

николай кузнецов

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В последнее время стали все чаще говорить о снижении ключевой ставки. Некоторые банки даже превентивно начали снижать ставки по вкладам населения. Что будет, когда начнется настоящее снижение и как к этому подготовиться, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" ГУУ Николай Кузнецов.По его словам, если средняя ставка по вкладам в начале года находилась на уровне 21,5 процента, то сегодня она уже опустилась до 19,5 процента. Экономисты уже обращают внимание, что приток средств на банковские вклады снижается.“Население пока еще массово не выносит деньги из банков, но и заносит их уже не теми же темпами, что были в конце прошлого/начале нынешнего года”, - констатирует Кузнецов.По мнению финансиста, россиян можно условно разделить на две группы - активные и пассивные вкладчики. “Первые готовы тратить свое время выискивая "ставку побольше", выстраивая "депозитные лестницы", ловя различные "промо-акции" и "сезонные предложения". Вторые предпочитают стратегию “разместил и держи”, доверяя свои сбережения в основном крупным надежным банкам”, - объясняет Кузнецов. Соответственно и реакция этих людей на снижение ключевой ставки будет различной, добавляет он.Активные вкладчики, как правило, очень остро реагируют на приближение ставок по депозитам к уровню так называемой "воспринимаемой инфляции", то есть роста цен на конкретную потребительскую корзину конкретного субъекта. И вот именно этот рост цен и будет порогом, считает эксперт. В среднем, можно оценить такой уровень как ставку по депозитам в размере 14-15% годовых, что соответствует ключевой ставке порядка 15-17%.Куда же денут свои деньги активные вкладчики? Часть из них начнет более активно тратить деньги на себя (перейдет от "сберегательной модели" к "модели потребления"). Иные же переметнутся на финансовый рынок. Тем более, что многие банки имеют в своей орбите инвестиционные компании, а значит, предлагают в том числе и инвестиционные продукты.Важным триггером, по мнению эксперта, может послужить также и разворот курса доллара. Как только станет понятно, что рубль вновь перешел к снижению, многие из активных вкладчиков начнут перекладывать свои рублевые сбережения в валюту.Реакция пассивных вкладчиков более сдержанна. Они, как правило, не кидаются сразу забирать свои депозиты, однако и новые деньги приносить перестают. “Новые деньги также могут быть направлены ими на потребление, однако здесь важным будет не столько ставка по депозитам, сколько общая ситуация в экономике – такие люди любят стабильность, надежность и предсказуемость будущего”, - объяснил Кузнецов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банковские вклады, финансы, банки, николай кузнецов