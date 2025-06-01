https://1prime.ru/20250601/vsu-858095640.html
"Опоздали". В ВСУ пожаловались на превосходство российских дронов
"Опоздали". В ВСУ пожаловались на превосходство российских дронов - 01.06.2025, ПРАЙМ
"Опоздали". В ВСУ пожаловались на превосходство российских дронов
Военнослужащие ВСУ признают значительное отставание от российских сил в развитии технологий беспилотников, использующих оптоволокно. Об этом пишет Telegraph. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T13:00+0300
2025-06-01T13:00+0300
2025-06-01T13:00+0300
вооружения
украина
всу
россия
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ признают значительное отставание от российских сил в развитии технологий беспилотников, использующих оптоволокно. Об этом пишет Telegraph.Один из опрошенных журналистами украинских военных посетовал, что, хотя они и проделали всю работу по превращению беспилотников в оружие, им не удалось достаточно быстро масштабировать их производство на промышленном уровне, чтобы это оказало значимый стратегический эффект."Мы слишком опоздали", — с сожалением заключил он.По словам представителя ВСУ, украинская сторона утратила преимущество в области беспилотных аппаратов, которым теперь обладают российские силы.Министерство обороны России 1 марта сообщило, что военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" продемонстрировали новые FPV-дроны, работающие на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении. В Минобороны пояснили, что FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, обладают уникальной особенностью – они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления со стороны противника.
https://1prime.ru/20250524/bpla-857889326.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, россия, вс рф
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, ВС РФ
"Опоздали". В ВСУ пожаловались на превосходство российских дронов
Telegraph: ВСУ признали отставание от России в технологиях FPV-дронов с оптоволокном
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ.
Военнослужащие ВСУ признают значительное отставание от российских сил в развитии технологий беспилотников, использующих оптоволокно. Об этом пишет Telegraph
.
Один из опрошенных журналистами украинских военных посетовал, что, хотя они и проделали всю работу по превращению беспилотников в оружие, им не удалось достаточно быстро масштабировать их производство на промышленном уровне, чтобы это оказало значимый стратегический эффект.
"Мы слишком опоздали", — с сожалением заключил он.
По словам представителя ВСУ, украинская сторона утратила преимущество в области беспилотных аппаратов, которым теперь обладают российские силы.
Министерство обороны России 1 марта сообщило, что военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" продемонстрировали новые FPV-дроны, работающие на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении. В Минобороны пояснили, что FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, обладают уникальной особенностью – они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления со стороны противника.
Непобедимый противник. В США признали преимущество России в БПЛА