Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опоздали". В ВСУ пожаловались на превосходство российских дронов - 01.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250601/vsu-858095640.html
"Опоздали". В ВСУ пожаловались на превосходство российских дронов
"Опоздали". В ВСУ пожаловались на превосходство российских дронов - 01.06.2025, ПРАЙМ
"Опоздали". В ВСУ пожаловались на превосходство российских дронов
Военнослужащие ВСУ признают значительное отставание от российских сил в развитии технологий беспилотников, использующих оптоволокно. Об этом пишет Telegraph. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T13:00+0300
2025-06-01T13:00+0300
вооружения
украина
всу
россия
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ признают значительное отставание от российских сил в развитии технологий беспилотников, использующих оптоволокно. Об этом пишет Telegraph.Один из опрошенных журналистами украинских военных посетовал, что, хотя они и проделали всю работу по превращению беспилотников в оружие, им не удалось достаточно быстро масштабировать их производство на промышленном уровне, чтобы это оказало значимый стратегический эффект."Мы слишком опоздали", — с сожалением заключил он.По словам представителя ВСУ, украинская сторона утратила преимущество в области беспилотных аппаратов, которым теперь обладают российские силы.Министерство обороны России 1 марта сообщило, что военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" продемонстрировали новые FPV-дроны, работающие на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении. В Минобороны пояснили, что FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, обладают уникальной особенностью – они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления со стороны противника.
https://1prime.ru/20250524/bpla-857889326.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, россия, вс рф
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, ВС РФ
13:00 01.06.2025
 
"Опоздали". В ВСУ пожаловались на превосходство российских дронов

Telegraph: ВСУ признали отставание от России в технологиях FPV-дронов с оптоволокном

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ признают значительное отставание от российских сил в развитии технологий беспилотников, использующих оптоволокно. Об этом пишет Telegraph.
Один из опрошенных журналистами украинских военных посетовал, что, хотя они и проделали всю работу по превращению беспилотников в оружие, им не удалось достаточно быстро масштабировать их производство на промышленном уровне, чтобы это оказало значимый стратегический эффект.
"Мы слишком опоздали", — с сожалением заключил он.
По словам представителя ВСУ, украинская сторона утратила преимущество в области беспилотных аппаратов, которым теперь обладают российские силы.
Министерство обороны России 1 марта сообщило, что военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" продемонстрировали новые FPV-дроны, работающие на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении. В Минобороны пояснили, что FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, обладают уникальной особенностью – они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления со стороны противника.
Ударный беспилотник КУБ-10Э - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
Непобедимый противник. В США признали преимущество России в БПЛА
24 мая, 16:30
 
ВооруженияУКРАИНАВСУРОССИЯВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала