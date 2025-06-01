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"Опоздали". В ВСУ пожаловались на превосходство российских дронов

"Опоздали". В ВСУ пожаловались на превосходство российских дронов - 01.06.2025, ПРАЙМ

"Опоздали". В ВСУ пожаловались на превосходство российских дронов

Военнослужащие ВСУ признают значительное отставание от российских сил в развитии технологий беспилотников, использующих оптоволокно. Об этом пишет Telegraph. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T13:00+0300

2025-06-01T13:00+0300

2025-06-01T13:00+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ признают значительное отставание от российских сил в развитии технологий беспилотников, использующих оптоволокно. Об этом пишет Telegraph.Один из опрошенных журналистами украинских военных посетовал, что, хотя они и проделали всю работу по превращению беспилотников в оружие, им не удалось достаточно быстро масштабировать их производство на промышленном уровне, чтобы это оказало значимый стратегический эффект."Мы слишком опоздали", — с сожалением заключил он.По словам представителя ВСУ, украинская сторона утратила преимущество в области беспилотных аппаратов, которым теперь обладают российские силы.Министерство обороны России 1 марта сообщило, что военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" продемонстрировали новые FPV-дроны, работающие на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении. В Минобороны пояснили, что FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, обладают уникальной особенностью – они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления со стороны противника.

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