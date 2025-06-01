Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн рублей - 01.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250601/vyplaty-858098713.html
Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн рублей
Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн рублей - 01.06.2025, ПРАЙМ
Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн рублей
Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T15:39+0300
2025-06-01T15:39+0300
политика
бизнес
общество
брянск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/01/858096211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1618b47cd750b5d23142f414e84b8c5e.jpg
БРЯНСК, 1 июн - ПРАЙМ. Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз. "Каждая семья, где погибший, получит 1,5 миллиона рублей. Тяжелые (пострадавшие - ред.) - 750 тысяч, и средние и легкие - 450 тысяч", - сказал Богомаз.
https://1prime.ru/20250601/poezd-858091072.html
брянск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/01/858096211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f4a1bbe35eb16a88f2660be3c682170f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , брянск
Политика, Бизнес, Общество , БРЯНСК
15:39 01.06.2025
 
Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн рублей

Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМашина "Скорой помощи"
Машина Скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЯНСК, 1 июн - ПРАЙМ. Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.
"Каждая семья, где погибший, получит 1,5 миллиона рублей. Тяжелые (пострадавшие - ред.) - 750 тысяч, и средние и легкие - 450 тысяч", - сказал Богомаз.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда
08:13
 
ПолитикаБизнесОбществоБРЯНСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала