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Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн рублей

Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн рублей - 01.06.2025, ПРАЙМ

Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн рублей

Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T15:39+0300

2025-06-01T15:39+0300

2025-06-01T15:39+0300

политика

бизнес

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брянск

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БРЯНСК, 1 июн - ПРАЙМ. Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз. "Каждая семья, где погибший, получит 1,5 миллиона рублей. Тяжелые (пострадавшие - ред.) - 750 тысяч, и средние и легкие - 450 тысяч", - сказал Богомаз.

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бизнес, общество , брянск