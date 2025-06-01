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Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн рублей
Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн рублей - 01.06.2025, ПРАЙМ
Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн рублей
Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T15:39+0300
2025-06-01T15:39+0300
2025-06-01T15:39+0300
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БРЯНСК, 1 июн - ПРАЙМ. Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз. "Каждая семья, где погибший, получит 1,5 миллиона рублей. Тяжелые (пострадавшие - ред.) - 750 тысяч, и средние и легкие - 450 тысяч", - сказал Богомаз.
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бизнес, общество , брянск
Политика, Бизнес, Общество , БРЯНСК
Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 млн рублей
Семьям погибших при обрушении моста под Брянском выплатят по 1,5 миллиона рублей
БРЯНСК, 1 июн - ПРАЙМ. Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.
"Каждая семья, где погибший, получит 1,5 миллиона рублей. Тяжелые (пострадавшие - ред.) - 750 тысяч, и средние и легкие - 450 тысяч", - сказал Богомаз.
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