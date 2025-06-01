https://1prime.ru/20250601/zakharova-858096697.html

Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП в Брянской области

Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП в Брянской области - 01.06.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП в Брянской области

Полная злорадства реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T13:28+0300

2025-06-01T13:28+0300

2025-06-01T13:28+0300

политика

общество

россия

рф

украина

мария захарова

александр бастрыкин

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Полная злорадства реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, как раз и выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из задач и целей СВО. Смотрите, какое злорадство, какая адская радость и у политических деятелей, у общественных, и у тех, кого просто, видимо, этой идеологией заразили", - сказала она журналистам. Как отметила официальный представитель МИД РФ, в настоящее время вся Россия стремится помочь пострадавшим при ЧП с поездом. В то же время реакцию на Украине она назвала примером расчеловечивания. "Мы видим очередной факт буквально расчеловечивания тех, кого эта самая неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого", - добавила она. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://1prime.ru/20250601/senator-858094751.html

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, украина, мария захарова, александр бастрыкин, ск рф