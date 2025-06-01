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Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП в Брянской области - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП в Брянской области
Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП в Брянской области - 01.06.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП в Брянской области
Полная злорадства реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T13:28+0300
2025-06-01T13:28+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Полная злорадства реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, как раз и выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из задач и целей СВО. Смотрите, какое злорадство, какая адская радость и у политических деятелей, у общественных, и у тех, кого просто, видимо, этой идеологией заразили", - сказала она журналистам. Как отметила официальный представитель МИД РФ, в настоящее время вся Россия стремится помочь пострадавшим при ЧП с поездом. В то же время реакцию на Украине она назвала примером расчеловечивания. "Мы видим очередной факт буквально расчеловечивания тех, кого эта самая неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого", - добавила она. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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общество , россия, рф, украина, мария захарова, александр бастрыкин, ск рф
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Мария Захарова, Александр Бастрыкин, СК РФ
13:28 01.06.2025
 
Захарова прокомментировала реакцию Киева на ЧП в Брянской области

Захарова: реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Полная злорадства реакция Киева на ЧП с поездом в Брянской области поражает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, как раз и выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из задач и целей СВО. Смотрите, какое злорадство, какая адская радость и у политических деятелей, у общественных, и у тех, кого просто, видимо, этой идеологией заразили", - сказала она журналистам.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, в настоящее время вся Россия стремится помочь пострадавшим при ЧП с поездом. В то же время реакцию на Украине она назвала примером расчеловечивания.
"Мы видим очередной факт буквально расчеловечивания тех, кого эта самая неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого", - добавила она.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
Сенатор раскрыл, кто стоит за подрывом моста в Брянской области
11:55
 
ПолитикаОбществоРОССИЯРФУКРАИНАМария ЗахароваАлександр БастрыкинСК РФ
 
 
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