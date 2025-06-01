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Средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тысяч рублей
Средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тысяч рублей - 01.06.2025, ПРАЙМ
Средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тысяч рублей
Средняя заработная плата по России в этом году может преодолеть показатель в 105 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T14:47+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Средняя заработная плата по России в этом году может преодолеть показатель в 105 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. "В 2024 году средняя заработная плата составила 87952 рубля, прирост к предыдущему году равен порядка 18%. С учётом всей конфигурации факторов полагаю, что в этом году в показателе средней заработной платы удастся преодолеть отметку в 105 тысяч рублей. Если это так сложится, то мы увидим в номинальном исчислении 19% прирост", - сказал Балынин. Он считает рост заработных плат крайне полезным для России, так как он происходит темпами выше инфляции. Это способствует реальному росту материального обеспечения россиян: одни исполняют свои желания, другие откладывают на будущее, третьи совмещают. Балынин отметил, что рост зарплат одновременно дает вклад в стимулирование текущего и будущего экономического роста. "В условиях дефицита кадров и необходимости внедрения технологий важна концентрация на привлечении работников, способных обеспечивать научно-технический прогресс. Поэтому по мере сокращения дефицита таких работников, а также уменьшения возможностей организаций направлять средства на ускоренный рост размера их заработной платы, будет замедляться и так называемая "гонка зарплат", - добавил эксперт.
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рф, финансы
Средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тысяч рублей
Доцент Балынин: средняя зарплата в России в этом году может превысить 105 тысяч рублей
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Средняя заработная плата по России в этом году может преодолеть показатель в 105 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"В 2024 году средняя заработная плата составила 87952 рубля, прирост к предыдущему году равен порядка 18%. С учётом всей конфигурации факторов полагаю, что в этом году в показателе средней заработной платы удастся преодолеть отметку в 105 тысяч рублей. Если это так сложится, то мы увидим в номинальном исчислении 19% прирост", - сказал Балынин.
Он считает рост заработных плат крайне полезным для России, так как он происходит темпами выше инфляции. Это способствует реальному росту материального обеспечения россиян: одни исполняют свои желания, другие откладывают на будущее, третьи совмещают. Балынин отметил, что рост зарплат одновременно дает вклад в стимулирование текущего и будущего экономического роста.
"В условиях дефицита кадров и необходимости внедрения технологий важна концентрация на привлечении работников, способных обеспечивать научно-технический прогресс. Поэтому по мере сокращения дефицита таких работников, а также уменьшения возможностей организаций направлять средства на ускоренный рост размера их заработной платы, будет замедляться и так называемая "гонка зарплат", - добавил эксперт.
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