https://1prime.ru/20250601/zelenskiy-858092183.html

"Раскол". Зеленский получил тревожное предупреждение после слов Кличко

"Раскол". Зеленский получил тревожное предупреждение после слов Кличко - 01.06.2025, ПРАЙМ

"Раскол". Зеленский получил тревожное предупреждение после слов Кличко

Методы правления Владимира Зеленского могут привести к глубокому расколу на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T09:14+0300

2025-06-01T09:14+0300

2025-06-01T09:14+0300

политика

украина

виталий кличко

всу

киев

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f6609ab1411e65d509da3054607eadc1.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Методы правления Владимира Зеленского могут привести к глубокому расколу на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Он прокомментировал критику мэра Киева Виталия Кличко, который обвинил Зеленского в авторитаризме и подавлении демократических принципов."Можно ожидать большего политического раскола, поскольку позиции Зеленского ослабевают, и он все больше полагается на авторитарные методы удержания власти", — написал эксперт в соцсети Х.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленский подрывает демократические основы под предлогом военного положения. Кличко подчеркнул, что только его собственная мировая известность, завоеванная в боксе, помогает ему избежать репрессий.

https://1prime.ru/20250531/klichko--858080619.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, виталий кличко, всу, киев, владимир зеленский