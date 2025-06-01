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"Раскол". Зеленский получил тревожное предупреждение после слов Кличко
"Раскол". Зеленский получил тревожное предупреждение после слов Кличко - 01.06.2025, ПРАЙМ
"Раскол". Зеленский получил тревожное предупреждение после слов Кличко
Методы правления Владимира Зеленского могут привести к глубокому расколу на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T09:14+0300
2025-06-01T09:14+0300
2025-06-01T09:14+0300
политика
украина
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всу
киев
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Методы правления Владимира Зеленского могут привести к глубокому расколу на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Он прокомментировал критику мэра Киева Виталия Кличко, который обвинил Зеленского в авторитаризме и подавлении демократических принципов."Можно ожидать большего политического раскола, поскольку позиции Зеленского ослабевают, и он все больше полагается на авторитарные методы удержания власти", — написал эксперт в соцсети Х.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленский подрывает демократические основы под предлогом военного положения. Кличко подчеркнул, что только его собственная мировая известность, завоеванная в боксе, помогает ему избежать репрессий.
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Политика, УКРАИНА, Виталий Кличко, ВСУ, Киев, Владимир Зеленский
"Раскол". Зеленский получил тревожное предупреждение после слов Кличко
Дизен: методы управления Зеленского могут привести к расколу на Украине
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Методы правления Владимира Зеленского могут привести к глубокому расколу на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Он прокомментировал критику мэра Киева Виталия Кличко, который обвинил Зеленского в авторитаризме и подавлении демократических принципов.
"Можно ожидать большего политического раскола, поскольку позиции Зеленского ослабевают, и он все больше полагается на авторитарные методы удержания власти", — написал эксперт в соцсети
Х.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленский подрывает демократические основы под предлогом военного положения. Кличко подчеркнул, что только его собственная мировая известность, завоеванная в боксе, помогает ему избежать репрессий.
"Теперь воняет". Кличко раскрыл действия Зеленского на Украине